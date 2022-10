Gara për Tiranën, Durrësin dhe Elbasanin/ Ja EMRAT që përfliten deri më tani si kandidaturat e mundshme të PD!

Partia Demokratike e drejtuar nga Sali Berisha ka nisur dje pranimin e kandidaturave për të marrë pjesë në primare për bashkinë Tiranë, Elbasan e Durrës. Kështu, çdo degë duhet të mbledhë propozimet për kandidatët e PDSH në primare në takimet me anëtarësinë ne nivel seksioni apo grupseksioni.









Emrat e kandidatëve të propozuar nga anëtarësia do të kontaktohen nga dega që të plotësojnë dokumentet ku do të përfshihen: formulari i kandidimit, jetëshkrimi, deklarata për respektimin e etikës dhe integritetit gjatë fushatës, vetëdeklarim për plotësimin e kushteve statusore dhe formulari vetjak.

Në rast se personat e përzgjedhur për të garuar në primare do të refuzojnë të jenë kandidatë, dega siguron nga ai marrjen e një konfirmimi me shkrim për refuzimin e kandidaturës. Dokumentet do të dorëzohen pranë sekretariatit organizativ në qendër. Afati për dorëzimin e dokumenteve do të njoftohet në ditët në vijim.

Në Tiranë janë vetofruar për të marrë pjesë në primare Fatbardh Kadilli, i cili ka garuar edhe për kryesimin e PD, po ashtu është vetofruar edhe Gerti Bogdani. Ndërkohë që së fundmi janë përfolur edhe deputeti Belind Këlliçi dhe doktori Ilir Alimehmeti.

Megjithatë, asnjëri prej tyre nuk ka dorëzuar ende dokumentet e kandidimit. Ndërkohë në Durrës emri më i mundeshim që do të marrë pjesë në primare është Igli Cara, i cili aktualisht është kryetar i Degës Durrës. Ndërkohë, në Elbasan brenda PD atje diskutohet për Blendi Himçi dhe Aurel Bylykbashin.