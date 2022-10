“Do ia dalim gjatë këtij dimri!”, Von der Leyen për krizën elektrike: Kemi një situatë stabël. Trekëndëshi që po përdorim për të zgjidhur krizën është…

Presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen dhe kryeministri Edi Rama po mbajnë sot një konferencë të përbashkët për shtyp.









Von der Leyen: Përgjigjja ndaj krizës energjitike shtysa kryesore e inflacionit, duhet të jetë më e gjerë se thjeshtë mbështetje buxhetore. Reagim i strukturuar. Së pari është e rëndësishme që jemi pjesë e një unioni energjitik. E kemi avancuar anëtarësimin e Shqipërisë edhe më tej. Gjatë 8 muajve të fundit Rusia qëllimisht ka hequr 2/3 të furnizimit me gaz për EB kjo ka sjellë rritjen e çmimit të energjisë, gazit etj.

Kemi diversifikuar suksesshëm me furnitorë larg nga Rusia. Kemi mbushur depot tona, mbi 92 përqind në të gjithë BE. Të gjithë përfitojmë nga këto depozitime. kjo na jep sigurinë se do ja dalim gjatë këtij dimri nëse nuk kemi rretana të jashtëzakonshme. Kemi një situatë stabël e mund të shohim ndërhyrje në treg.

Ndërhyrje për korrigjimin tregut janë më indeksimin e çmimeve me shumicë dhe ndikimi i çmimit ë gazit tek çmimi i energjisë. Investime tek energjia e rinovueshme dhe masa për ulejn e çmimeve e investime te drejt për drejta.” ky është trekëndëshi që përdorim.