Jeta për 42-vjeçarin turk që shtyu gruan e tij shtatzënë nga një shkëmb për të mbledhur sigurimin e jetës

Një tjetër rast i vrasjes ndaj një gruaje është zbardhur dhe është “grushti në bark”. Rasti i vitit 2018 në Turqi është zbardhur dhe me zbulimin erdhi një dënim i përjetshëm për 40-vjeçarin turk Hakan Aysal, i cili shtyu gruan e tij shtatë muajshe shtatzënë nga një shkëmb 300 metra pasi ata pozuan për një selfie. 32-vjeçarja fatkeqe, Semra, ka ndërruar jetë menjëherë pas ngjarjes tragjike në qytetin Mugla, në jug të Turqisë.

