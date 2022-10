Kryetari i Këshillit Bashkiak, Meta: Nuk është bërë një propozim në takimin me Berishën

Kryetari i PL, Ilir Meta thotë se nuk ka patur propozim në takimin me kryetarin e PD Sali Berisha për kryetar të këshillit bashkiak në Tiranë.









Meta tha në emisionin “Opinion” se “superpolitikanin” që deklaroi pas takimit me Berishën, qytetarët doe njohin në zgjedhje. Meta mohoi se kishte propozuar emrin e tij, siç u fol në media.

Meta: Çdo lloj manovre anti-ligjore kundër pluralizmit politike nga Edi Rama do të dështojë. Më 6 mars unë kam qenë president dhe nuk jam angazhuar. Pa diskutim do jemi të përgatitur për gjithçka. Besoj se në këto 4 vite të një marrëzie që ka ndodhur. Të gjithë e kanë kuptuar se çfarë mund të bëj Rilindia kur ka 100% të pushtetit, ajo është rehat, por jo populli.

Fevziu: Kush është superpolitikani që i keni propozuar Berishës?

Nuk është bërë një propozim, është diskutuar për rëndësinë e këshillave bashkiake dhe si pjesë e mërrëveshjes të fusim risi të seancave transparente dhe live. Superpolitikani do e shikoni do të jetë një që do e shikoni. Unë vet kam plane kombëtare.

Fevziu: Ju nuk do të jeni?

Meta Normal!