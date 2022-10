“Non grata” nga SHBA/ Berisha e thotë hapur: Ndihem moralisht me i fuqishëm së kurrë për….

Kryetari i PD -së Sali Berisha iu rikthye sërish çështjes së “Non-gratave” nga SHBA. Ai u shpreh i bindur se nuk ka asnjë provë, që implikon Berishën në korrupsion siç dhe e ka akuzuar SHBA. Berisha tha se ndihet shumë mirë moralisht në betejën e tij kundër atyre që e quan shpifje të George Soros.









“Ka zero fakte në Kongresin e SHBA. Ato janë të gjitha shpifje, të mediave të Soros dhe raporteve të Edi Ramës dhe kanë turp t’i nxjerrin dhe e dinë se është 100% shpifje. Ndihem moralisht me i fuqishëm së kurrë. Nuk do më ishte dhënë mundësia ta dëshmoj këtë po mos të ishin këto akuza”, tha ai.