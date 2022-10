Do pranoni emra nga grupi i Alibeajt?/ Berisha: Kush të dëshirojë, le të propozojë!

Ish-kryeministri Sali Berisha deklaroi se nuk ka asnjë pengesë për grupin e Enkelejd Alibeajt që të propozojnë kandidatë për primaret që do të zhvillohen për zgjedhjet lokale.









Madje, Berisha i ftoi ata që të bëhen pjesë e monitorimit të procesit të primareve. I ftuar në emisionin “Open”, Berisha tha se grupimi i Alibeajt do të lejohen që të sjellin përfaqësuesit e tyre në grupet e numërimit të votave.

Berisha: Cilido që do të ketë përfaqësues në komisione, është i mirëpritur. Nëse ai kërkon komision për transparencë, nuk ka njeri ta pengojë. Le të çojë njeriu, aty të rrijë 24 orë. Është i mirëpritur të marrë pjesë në proces. Kushdo do të ketë përfaqësues në çdo komision. Të paraqesë kërkesë dhe do pranohen.

Nëse kërkojnë që në çdo kuti votimi, të kenë përfaqësues, të jenë të mirëpritur. Në komisionet e numërimit. Në radhë të parë duhet të shprehë kërkesën. Secili që do të ndjekë procesin me përfaqësues të vetë, është i mirëpritur.

Pyetje: Do pranoni kandidatë nga fraksioni?

Berisha: Ai grupim, sot për sot janë anëtarë të PD-së. Nëse kuptohet fakti që ata kanë të drejtë fraksioni, nuk pengohen me asgjë. E drejta më ekstreme që mund të njihet në një parti, është fraksioni. Ata kanë çdo të drejtë. Fraksioni të propozojë kandidatë me kushtin e primareve. Të nxisin 71 kandidatë për primaret.