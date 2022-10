Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen mbërrin në Shqipëri! Rama e pret me ceremoni zyrtare (VIDEO)

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen ka mbërritur në Shqipëri.









Ajo u prit me ceremoni zyrtare nga kryeministri Edi Rama në aeroportin “Nënë Tereza”.

Në orën 15:45 zyrtarja e lartë e BE do të zhvillohet një takim bilateral mes dy delegacioneve në Kryeministri, ndërsa në orën 16:30 do të ketë një konferencë për shtyp mes Kryeministrin Edi Rama.

Gjatë vizitës tri ditore në Ballkanin Perëndimor Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, qendroi të mërkurën në mbrëmje në Maqedoninë e Veriut, ndërsa këtë mëngjes zhvilloi vizitë zyrtare në Kosovë.