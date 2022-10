“Presidentja ka bërë avokatinë e Tiranës!”/ Konferenca me von der Leyen, Rama: Në pranverën e 2024 do të kemi aksin hekurudhor Rinas-Tiranë

Kryeministrit Edi Rama po mban këtë të enjte konferencën për shtyp me Ursula von der Leyen, Presidente e Komisionit Europian.









“Jemi në kushte kur në pranverën e 2024 do të kemi aksin hekurudhor Tiranë-Durrës dhe Durrës-Rinas dhe Rinas-Tiranë. Bombat janë në Ukrainë, por pasojat ndjehen edhe në krizën dhe inflacionin që na ka prekur”, tha Rama.

Sakaq, ai u shpreh se qeveria do të vijojë të mbështesë familjet dhe biznesin e vogël për të mos i prekur kriza e energjisë.

“Ne do të vijojnë të mbështesim familjet dhe biznesin e vogël për të mos i prekur kriza e energjisë. Kemi folur edhe për ngjarjen kur në Tiranë do të kemi samitin e BE me BP, liderët do të vijnë në Tiranë për këtë samit. Tirana u bë skena e një finaleje europiane në futboll në gjysmën e parë të vitit, tani bëhet skena e një ngjarjeje politike të dorës së parë në gjysmën e dytë të vitit. Presidentja ka bërë avokatinë e Tiranës”, shtoi më tej Kryeministri i vendit.