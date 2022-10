Slavia e Pragës tregohet cinike në Kosovë, një gol për të shuar shpresat e Ballkanit për kualifikim

Slavia e Pragës është mjaftuar me një gol (0-1) ndaj Ballkanit në transfertë, për të arritur sukses në javën e pestë të Conference League.Të besuarit e Ilir Dajës e nisën me “marshin e pestë” ndeshjen me Rrahmanin që vendosi në provë që në minutën e 3-të portierin e çekëve, Kolar.









Olayinka ishte një rrezik konstant për kosovarët dhe në 20 minutat e para ishte mjaft i lëvizshëm, duke shkaktuar panik disa herë para zonës së skuadrës nga Suhareka.

Në minutën e 34-të, Ballkani mund të shkonte në dhomat e zhveshjes me avantazhin në xhep, por nuk ndodh kështu, pasi Krasniqi dërgon topin ngjitur me shtyllën.

Mysafirët nga Praga rritën presionin dhe shpërblehen për sulmin e bërë (75’), Lingr gjeti rrugën e rrjetës. Ballkani mban vendin e fundit një xhiro nga përmbyllja e sfidave të grupeve (4 pikë) dhe tashmë s’ka shpresa për kalimin e grupeve, sakaq Slavia e 3-ta me 7 pikë.