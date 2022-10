Stërvitja e forcave bërthamore është një provë e “asgjësimit” të SHBA-së dhe Britanisë, thotë një kolonel rus

Stërvitjet bërthamore ruse të ndjekura nga Vladimir Putin të mërkurën ishin një “provë që Britania dhe SHBA të zhdukeshin” nga harta, thanë mbrëmë koloneli Igor Korochenko dhe kryeredaktori i revistës ‘Mbrojtja Kombëtare e Rusisë’.









Korochenko tha se stërvitjet e djeshme me raketa, nëndetëse dhe bombardues do të demonstronin aftësinë e vendit të tij për të kryer një sulm hakmarrës dërrmues nëse ndonjëherë sulmohej me armë bërthamore.

Në të njëjtën kohë, ai e bëri të qartë se për kë kishin për qëllim stërvitjet, duke folur në televizionin shtetëror: “Kush mund të nisë një sulm të parë bërthamor ndaj Rusisë? SHBA dhe Anglia. Nuk e di nëse Macron është dikush që do të merrte pjesë në këtë aventurë… Është shumë e rëndësishme që ne kemi treguar se cilët janë armiqtë tanë kryesorë dhe çfarë i pret ata”.

Nëse goditja do të kishte qenë reale, Korochenko mburrej: “Britania do të ishte zhytur nën Oqeanin Atlantik dhe në vend të Shteteve të Bashkuara do të kishte një ngushticë të re detare me emrin Joseph Stalin.

“Nuk ka kompromis”, shtoi ai. “Sinjali është dërguar [në SHBA dhe Angli]. Kjo [duhet t’i bëjë ata] të mendojnë logjikisht dhe të pastrojnë mendjet e tyre. Ky nuk është shantazh bërthamor. Kjo është ajo që ne në fakt do të bënim nëse do të sulmoheshim”.

Ndërkohë, duke rritur tensionet, Rusia paralajmëroi sot se mund të sulmojë satelitët tregtarë perëndimorë në “hakmarrje” kundër SHBA-së dhe aleatëve të saj duke i përdorur ato për të ndihmuar përpjekjet luftarake të Ukrainës.