Të dy në samitin e G20-ës në Indonezi, a do të takohet Bideni me Putinin? Zbulohet rasti kur presidenti amerikan mund ta bëjë një përjashtim

Presidenti i SHBA-ve Joe Biden nuk ka ndërmend të takohet kokë më kokë me presidentin rus Vladimir Putin kur ai të marrë pjesë në G20 në Bali muajin e ardhshëm.









“Presidenti tha se nuk ka ndërmend të ulet me Vladimir Putinin dhe ja ku jemi sot”, u tha gazetarëve John Kirby, koordinator i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të SHBA për komunikimet strategjike, në një konferencë jashtë kamerave të enjten.

Biden i tha më parë Jake Tapper të CNN në fillim të këtij muaji se nuk kishte në plan të takohej me Putinin, por kishte një rrethanë në të cilën ai mund ta merrte në konsideratë.

“Shiko, nuk kam ndërmend të takohem me të, por nëse ai do të vinte tek unë në G20 dhe do të thoshte, ‘Dua të flas për lirimin e Griner’, do të takohesha me të, por kjo do të varet”, tha ai.

Biden, tha Kirby, do të përqendrohet në aleancat dhe partneritetet gjatë udhëtimit, i cili vjen disa ditë pas zgjedhjeve afatmesme.

“Presidenti është krenar për punën që kemi bërë në të gjithë botën për të mbështetur aleancat dhe partneritetet… dhe unë mendoj se do ta shihni presidentin Biden të fokusohet në këtë”, tha Kirby.