“Besimplotë se do të thellojmë më shumë bashkëpunimin”- Zelensky fton Giorgia Melonin në Kiev

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky ka ftuar kryeministren e re të Italisë, Giorgia Meloni të udhëtojë drejt Kievit.









Këtë e ka bërë vetë të ditur Zelensky përmes një postimi në Facebook. Ai thotë se ka zhvilluar një bisedë telefonike me Melonin ku e ka uruar për detyrën e re.

Postimi i Volodymyr Zelensky-t:

Gjatë një bisede telefonike me Giorgia Melonin, e urova për detyrën e re si kryeministre e Italisë. Jam besimplotë se do të thellojmë më shumë bashkëpunimin tonë. Ne biseduam për integrimin e Ukrainës në BE dhe NATO, si dhe situatën aktuale në vendin tonë. E ftova Giorgia Melonin që të vizitojë Ukrainën.