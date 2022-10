Berisha komenton rritjen e çmimit të energjisë elektrike nga muaji nëntor: Do preken 60% e qytetarëve shqiptarë!

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka komentuar vendimin për vendosjen e çmimit të ri të energjisë elektrike për muajin nëntor dhe dhjetor.

“Nga kjo rritje do preken direkt e indirekt 60% e qytetarëve shqiptarë. E preket e tërë shtresa e mesme e Shqipërisë, goditet. Rama do përgjigjet për këtë vendim në një kohë kur udhëton vetë me dhjetëra milionë euro me charter dënon duke vjedhur energjinë qytetaret shqiptare. Shqiptarët duhet ta dinë se viti 2022 në Shqipëri është prodhuar 100% e energjisë që konsumohet, ka pasur vjedhje e vetëm vjedhje”, tha Berisha.