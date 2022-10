Kosto e shërbimit të borxhit publik arrin në 1.1 miliardë euro më 2022!

Kosto e shërbimit të borxhit publik (pagesat e principalit +interesat) do të arrijnë në 136, 3 miliardë lekë (mbi 1,1 miliardë euro) vitin e ardhshëm përllogarit Ministria e Financave në projektbuxhetin e vitit 2023. Shpenzimet për këtë zë janë 70 për qind më të larta se pritshmëritë e këtij viti prej 80.4 miliardë lekësh.









Sipas të dhënave më të detajuara nga Ministria e Financave nga shuma totale prej 136 miliardë lekësh, rreth 80, 3 miliardë lekë ose rreth 60 % e totalit do të shkojnë për ripagesat e borxhit të jashtëm, 21,7 miliardë euro të tjera për interesat e borxhit të jashtëm dhe 34,2 miliardë lekë për pagesat e interesit të borxhit të brendshëm.

Sakaq Ministria e Financave ka lajmëron se, në rast se kushtet e financimit në tregjet ndërkombëtare do të jenë edhe më të shtrënguara, mund të shfaqen rreziqe që lidhen me rifinancimin e borxhit. Qëndrueshmëria e borxhit mund të kthehet në një shqetësim nëse hapësira e kufizuar fiskale do të ezaurohet nga politika të ndërmarra si kundërpërgjigje ndaj çmimeve më të larta të energjisë dhe ushqimeve dhe në kushtet e rritjes së kostove të rifinancimit, lajmëron Ministria e Financave.

Huamarrja e brendshme planifikohet të jetë më e lartë se huamarrja që pritet të realizohet në vitin 2022 dhe huamarrja e re mendohet të vijojë të realizohet kryesisht nëpërmjet titujve shtetërorë afatgjatë në përputhje me objektivat për reduktimin e risqeve, por gjithashtu duke ju përshtatur edhe preferencave të investitorëve për titujt.

Huamarrja e huaj do të realizohet nëpërmjet disbursimit të huave që financojnë ecurinë e zbatimit të projekteve prioritare të qeverisë. Gjithashtu, pritet të ketë edhe disbursime të huave në formën e mbështetjes buxhetore nga kreditorë multilateral, në kuadër të mbështetjes së reformave të qeverisë, si dhe emetimi i një instrumenti Eurobond në tregjet e kapitalit, nëse tregjet do të jenë të favoshme për të siguruar financim me një normë interesi në nivele të pranueshme.

Duke marrë në konsideratë deklaratat dhe vendimet e fundit të Rezervës Federale dhe BQE, këto institucione do të vijojnë ndjekjen e politikave monetare shtrënguese edhe për të paktën vitin 2022 dhe fillimin e vitit 2023, si rrjedhojë pritet një rritje e normave të interesit në tregun e huaj. Gjithashtu, edhe në tregun e brendshëm pritet të këte rritje të normave të interesit. Në këto kushte, kostot për njësi të borxhit të brendshëm dhe atij të huaj pritet të shënojnë rritje në periudhën afatshkurtër dhe atë afatmesme.

Ndërkohë për sa i përket shpenzimeve për interesa të borxhit, gjatë vitit 2023 parashikohet një rritje e tyre me rreth 15 mld Lekë kryesisht për shkak të rritjes së konsiderueshme të normave të interesit në tregun e brendshëm dhe atë të huaj. Për sa i përket ripagesave të borxhit të jashtëm, në vitin 2023 planifikohet që në rast se tregjet do të jenë të favorshme, të mundësohet së bashku me emetimin e një Eurobondi të ri, edhe maturimi i pjesshëm (blerje) i Eurobondit që maturohet në vitin 2025, me qëllim zbutjen e profilit të amortizimit të borxhit të jashtëm për vitin 2025.