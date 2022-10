Mbyllja e kopshtit turk/ Shtyhet seanca, flet avokati: Kërkuam anulim të vendimit dhe përjashtimin e gjyqtares!

Seanca për mbylljen e kopshtit turk ‘Zybejde Hanem’ është shtyrë për në datën 9 nëntor, shkak për këtë sipas avokatit është bërë pasi kanë kërkuar anulim të vendimit për mbylljen e kopshtit si edhe për përjashtimit e gjyqtares. Avokati gjithashtu theksoi se edhe vetë gjyqtarja ka kërkuar të heqë dorë nga çështja.

“Sot ishte caktuar seanca për shqyrtimin e kërkesës tonë, duke qenë se e njëjta kërkesë ishte paraqitur me parë edhe sot ishte po e njëjta gjyqtare që ka referuar kërkesën, kërkuam që kjo gjyqtare të përjashtohet dhe të zgjidhet një tjetër. Të caktohet me short gjyqtari do të shqyrtojë kërkesën tonë. Sot është dita e 13 dhe jemi ende pa një vendim nga kjo gjykatë”, tha avokati.