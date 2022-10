Me Donaldin e ka? “Epshi, lakmia, për famë të verboi!”- Beatrix Ramosaj lançon këngën e saj më të re: Ty po të mallkoj

Beatrix Ramosaj është rikthyer më në fund në muzikë. Ajo ka publikuar këngën e saj më të re me titull “Më ndikon”, e cila është shkruar nga vëllai i saj, Alban Ramosaj. Ky projekt është finalizuar edhe me një videoklip, ku Trixa shfaqet e gjitha e veshur me të bardha.









Mirëpo, ai që ka tërhequr më shumë vëmendjen ka qenë teksti i këngës, i cili duket shumë i ndjerë.

Kështu fansat kanë nisur menjëherë aludimet, duke e konsideruar si një dedikim për Donaldin.

“Epshi, Lakmia, per fame te verboj, pirat i dashnise une ty po te mallkoj”, thotë ndër të tjera Trixa në këngë.