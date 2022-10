Prokurori kërkoi arrestimin e Agnellit dhe të ngrihen të gjitha pasuritë e Juventusit për mashtrim financiar

Rënia nga Champions League dhe deficiti rekord buxhetor nuk janë problemet e vetme për Juventusin. Një hetim mbi fitimet kapitale që filloi dy vjet më parë ka përfunduar së fundmi.









Lajmi u bë menjëherë ai kryesor në Itali. Hetuesit kanë akuzuar Agnellin, Ronaldo dhe Arrivabene, duke kërcënuar me dënime reale me burg dhe duke kërkuar sanksione serioze nga gjyqtarët.

Prokuroria kërkoi që Andrea Agnelli të vendoset në arrest shtëpie dhe të ngrihen të gjitha pasuritë e Juventusit deri në përfundim të hetimeve. Iniciatori ishte Mario Bendoni sipas La Nazione.

Juve dhe 16 persona janë nën hetim. Ata përballen me gjoba dhe burg.

Juventusi kalon nën katër nene:

1. Krijimi i pasqyrave financiare të rreme, me burgim nga 3 deri në 8 vjet;

2. Pengimi i punës së autoriteteve rregullatore – nga 1 deri në 4 vjet;

3. Manipulim kriminal i bursës – nga 1 deri në 6 vjet me gjobë prej 20 mijë deri në 5 milionë euro;

4. Mashtrim duke përdorur fatura për transaksione inekzistente – 4 deri në 8 vjet burg.

Vetë klubi si person juridik dhe 16 drejtues të lartë, përfshirë Agnelli dhe Nedved, janë nën dyshime. Por vetëm njëri akuzohet për shkelje të të katër neneve njëherësh, drejtori aktual sportiv i Tottenhamit, Fabio Paratici. Supozohet se ai doli me një skemë krijuese.

Çfarë e kërcënon realisht Agnellin? Më pak se sa duket

E gjithë kjo tingëllon serioze dhe e zhurmshme, por siç ndodh gjithmonë në hetime të tilla, kërkesat e prokurorisë janë qëllimisht të tepruara. Qëndrimi vendimtar i prokurorisë nuk do të thotë aspak se nesër në skenë do të kalojë gjysma e Juventusit.

Megjithatë, ka të brendshëm që hetimi ka ende diçka. Sipas një raporti, përgjimi i Agnellit dhe Nedved-it siguroi prova rrethanore. Sipas të tjerëve, dikush u ka rrjedhur hetuesve një letër për pagesat e majta në llogarinë e Cristianos (për 20 milionë euro)..

Juve është gjithashtu nën hetim, si person juridik. Por nuk ka asnjë arsye për t’u stresuar.

Kur bëhet fjalë për klubet, është e rëndësishme të bëhet dallimi midis sportit dhe atij qytetar. Në gjykatën civile të Juves kërcënon vetëm gjobë. Dimensionet e sakta nuk dihen. Roman La Repubblica tashmë ka raportuar se torinezët do të varen nga 20 deri në 60 milionë euro, por zakonisht pagesat për raste të tilla nuk arrijnë as një milion.

Prokurori i Federatës së Futbollit, Giuseppe Cine, ka telefonuar tashmë prokurorinë e Torinos me kërkesë për dorëzimin e dokumenteve të çështjes.

Ç’pritet më tej?

Në 20 ditët e ardhshme, Juve do të paraqesë argumentet në mbrojtje të tyre dhe do të takohet me prokurorët. Nëse nuk heqin dorë nga akuzat, seanca e parë paraprake do të zhvillohet brenda një muaji. E ardhmja do të organizohet jo më parë se 20 ditë pas të parës.

Me shumë mundësi, saga do të zvarritet për të paktën gjashtë muaj. Prokurorët nuk do të tërhiqen, politikani dhe gazetari Gigi Moncalvo thotë se Agnelli ofendoi hetuesit me arrogancë dhe refuzim për të bashkëpunuar. Nëse nuk ka asnjë as tjetër pas kësaj historie (ekziston një version që John Elkann zbuloi të dhënat, ai ndan pushtetin në klan me Andrea Agnelli), asgjë veçanërisht e tmerrshme nuk kërcënon familjen dhe Juventusin.