“Tani e pashë, prapë është rritur”/ Rama konfirmon LIVE nga Bulqiza rritjen e çmimit të energjisë elektrike!

Kryeministri Edi Rama ka konfirmuar rritjen e energjisë elektrike, vendim i cili u mor sot nga ERE. Nga Bulqiza, kreu i qeverisë u shpreh se pavarësisht kësaj, qeveria do vazhdojë me mburojë financiare. Rama u shpreh se ERE ka rritur çmimin nga 42 lekë në 44, një rritje të miksuar siç e quajti ai.

“Ne kemi vendosur një mburojë financiare që gjithë diferencën e paguan shteti. Çmimi rritet, nuk ulet. Pashë sot që ERE kishte nxjerrë një çmim tjetër, 44 nga 42 lekë, prapë është rritur i miksuar. Megjithatë ne do vazhdojmë ta bëjmë këtë gjë të bindur që kjo është gjëja e duhur, qoftë për familjarët qoftë për çdo biznes të vogël. Sepse kështu ne mbajmë inflacionin ulur pavarësisht se çmimet janë rritur dhe këtë gjë ne nuk e ndalojmë, por mund ta zbusim. Po të shikoni çmimet në rajon të produkteve kryesore janë dyfishi i rritjes së produkteve tona është në radhë të parë energjia, se po t’ja kishim rritur faturën dyqaneve ata do ta kalojnë barrën nga ju që blini produkte bazë”, theksoi Rama.

Po ashtu ai u shpreh se do të rriten në mënyrë të ndjeshme edhe gjobat për bizneset e mëdha, që sillen në mënyrë të kundërligjshme.

“Është e vërtetë, ne do ti rrisim në mënyrë të ndjeshme gjobat, por jo për biznesin e vogël. Biznesin e vogël ne e mbrojmë me çmimin e energjisë, nuk i marrim taksa. Thjesht i themi punëso paguaj sigurimet dhe kaq. Ne nuk do ti rrisim asnjë gjobë, por ama biznesit të madh po. Mos u sill në mënyrë të kundërligjshme që të mos marrësh gjobë”, tha Rama.