Udhëtimet jashtë shtetit/ Rama ka përdorur charter 132 herë nga 2013, bëri 234 fluturime në 9 vite qeverisje!

Hakerat iranianë kanë publikuar ditën e djeshme të dhënat personale të kryeministrit Edi Rama. Në materialin PDF me 65 faqe ka të dhëna të kreut të qeverisë që kanë të bëjnë me pasaportën, numrin e telefonit, adresën zyrtare ku banon, por edhe udhëtimet e tij jashtë shtetit nga janari 2005 deri në maj 2022.









Në periudhën kur ka marrë detyrën e kryeministrit, Rama ka pasur një aktivitet të madh jashtë shtetit, çka provohet me hyrje daljet e tij me linja ajrore të rregullta dhe ato charter nga aeroporti i Rinasit. Kështu rezulton se në 11 dhjetor 2013 ai ka përdorur për herë të parë charterin kur ka qenë kryeministër.

Nga ajo periudhë deri në maj 2022 ai e ka përdorur avionin personal 132 herë, ndërkohë që 101 herë ka udhëtuar me linjat e rregullta së bashku me qytetarë të tjerë. Sipas këtij dokumenti, kreu i qeverisë në 9 vjet në krye të qeverisë ka udhëtuar 234 herë jashtë shtetit me një mesatare prej 26 udhëtimesh në vit ose 2 udhëtime në muaj.