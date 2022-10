ZYRTARE: Shitja makinave të reja me motorë me djegie të brendshme merr fund nga viti 2035!

Bashkimi Evropian miratoi të enjten “certifikatën e vdekjes” për automjetet e reja me motorë me djegie të brendshme në vitin 2035. Eurodeputetët dhe qeveritë e vendeve anëtare arritën një marrëveshje për këtë rregull, një masë emblematike që synon përmbushjen e angazhimeve evropiane për çështjen e klimës.









Eurodeputeti francez Pascal Kanfen, kryetar i Komitetit të Mjedisit të Parlamentit Evropian, foli për një vendim historik të BE-së për klimën, pas përfundimit të negociatave disa orëshe.

Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e përshëndeti këtë plan të rëndësishëm në ambiciet klimatike të BE-së, të cilat ajo tha se do të forconte inovacionin dhe udhëheqjen industriale dhe teknologjike evropiane.

Industria evropiane e makinave siguroi se është e gatshme të përballet me sfidën pas këtij vendimi të paprecedentë, ndërsa i bëri thirrje BE-së të vendosë kushte që i përshkruan si të nevojshme për të arritur qëllimin, veçanërisht instalimin e një rrjeti adekuat karikues për bateritë e makinave elektrike.

Teksti i miratuar bazohet në propozimin e paraqitur nga Komisioni në korrik 2021 dhe parashikon emetimet zero të CO2 të makinave të reja të shitura në Evropë nga viti 2035.

Që do të thotë përfundimi de fakto i shitjeve të automjeteve të reja komerciale të lehta komerciale me benzinë ​​ose naftë nga ky vit në Bashkimin Evropian, si dhe makina hibride (benzinë ​​ose naftë + bateri), ose thënë ndryshe si do të shiten vetëm 100 % makina të reja elektrike.

Duke qenë se makina, mjeti kryesor i transportit për evropianët, përbën pak më pak se 15% të emetimeve totale të CO2 në BE, rregulli i ri pritet të kontribuojë në arritjen e synimeve klimatike të kontinentit të vjetër, përkatësisht arritjen e neutralitetit klimatik me një horizont të vitit 2050.

Kjo është marrëveshja e parë për një masë të përfshirë në paketën evropiane të klimës (“Fit for 55”), e cila synon të reduktojë emetimet e gazeve serrë me 55% deri në vitin 2030 krahasuar me 1990.

Ajo parashikon një reduktim prej 55% në emetimet e dioksidit të karbonit në vitin 2030 për makinat e reja dhe 50% për furgonët e rinj krahasuar me vitin 2021.

Parashikohen përjashtime, veçanërisht për prodhuesit e makinave që karakterizohen si “niche” (d.m.th. mbulojnë një sektor të specializuar dhe të vogël të tregut) dhe ata që prodhojnë më pak se 10,000 makina në vit, deri në fund të vitit 2035. Kjo klauzolë, e njohur gjithashtu si “amendamenti i Ferrarit”, kryesisht ka të bëjë me prodhuesit e makinave luksoze dhe/ose sportive.

Negociatorët ranë dakord gjithashtu të fillojnë procesin e formulimit të një propozimi legjislativ në 2025 për të krijuar një Fond të Tranzicionit të Drejtë për sektorin e automobilave, shtoi Pascal Canfen.

Krijimi i këtij fondi u kërkua nga Parlamenti Evropian për të lejuar të garantojë trajtimin gjithëpërfshirës të kostove sociale dhe ekonomike të kalimit në lëvizshmëri me emetime zero.

Industria evropiane e automobilave punëson, drejtpërdrejt ose tërthorazi, më shumë se 13 milionë evropianë, me fjalë të tjera ajo përbën 7% të vendeve të punës në BE, sipas Shoqatës Evropiane të Prodhuesve të Automobilave (ACEA).

Një propozim i Komisionit pritet në vitin 2023 që do të lejojë përshpejtimin e flotës së makinave të korporatave me automjete me emetim zero, shpjegoi Kanfen.

Parlamenti Evropian dhe Këshilli Evropian do të duhet ta ratifikojnë zyrtarisht këtë marrëveshje që ajo të hyjë në fuqi.