3 arsyet më të zakonshme pse gratë tradhtojnë, sipas ekspertëve të marrëdhënieve

Fillimi i vitit është një kohë e vështirë për institucionin e martesës. Ashley Madison, një faqe takimesh për njerëzit që kërkojnë të fillojnë lidhje jashtëmartesore, raportoi në një deklaratë për shtyp të vitit 2018 se janari dhe shkurti janë muajt më të mëdhenj të faqes për regjistrime të reja. Dhe në lajmet që mund të lidhen ose jo, avokatët e divorcit shtojnë se shohin një rritje të kërkesave për divorc pas pushimeve. Por, para se të arrijmë në atë pikë, ia vlen të bëjmë një hap prapa dhe të shohim se përse njerëzit janë të pabesë në fillim – veçanërisht gratë, punët e të cilave shpesh keqraportohen ose keqkuptohen.









Është e lehtë të rikthehesh në supozimet e vjetra se burrat kanë më shumë gjasa të tradhtojnë, me listën e zakonshme të justifikimeve (si për shembull se si nuk mund ta “mbajnë atë në pantallona”). Kjo po bëhet gjithnjë e më e pavërtetë me kalimin e kohës. “Tradicionalisht, është argumentuar se gratë kanë më shumë gjasa se burrat të tradhtojnë sepse janë të pakënaqur me marrëdhëniet ekzistuese, ndërsa burrat kanë më shumë gjasa se gratë të tradhtojnë sepse janë në kërkim të shumëllojshmërisë seksuale ose të një mundësie të paraqitur”, thotë, Zhana Vrangalova, Ph.D., profesoreshë e seksualitetit njerëzor në NYU. “Kjo është ende e vërtetë deri diku sot, por hendeku gjinor në tradhti po mbyllet midis brezave të rinj.”

“Në gjeneratat e vjetra, burrat kishin shumë më tepër gjasa të tradhtonin sesa gratë, ndërsa në brezin aktual gratë dhe burrat po tradhtojnë me ritme të ngjashme,” shton ajo. “Dhe brezi aktual i burrave dhe grave janë më të ngjashëm në arsyet e tyre për të tradhtuar sesa gjeneratat e vjetra”.