5000 euro gjobë, dosje dhe akuza ndaj një polici që goditi me shkelma një mace

Me ligjin është përballur një polic, i cili u arrestua pasditen e djeshme nga persona të AT Tripoli, pasi një ditë më parë dhe jashtë detyrës ka goditur me shkelma një mace.









Ngjarja thuhet se ka ndodhur të enjten, më 28 tetor në Tripoli dhe macja i përket një pronari të panjohur.

Punonjësi i policisë është arrestuar pasditen e djeshme dhe ndaj tij është ngritur një çështje për shkelje të legjislacionit për mirëqenien e kafshëve shoqëruese.

Zyrtarit policor i është shqiptuar gjoba administrative prej 5 mijë eurosh, ndërsa në të njëjtën kohë është urdhëruar edhe ekzaminim i betuar administrativ.

I arrestuari, sipas policisë, është liruar me urdhër verbal të Prokurorit të Qarkut të Tripolit. Hetimet paraprake për rastin janë duke u zhvilluar nga AT Tripoli.