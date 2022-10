“Argëtimi për Europën ka mbaruar”/ Meloni dhe poilitika ndaj Bashkimit Europian

Deklaratat parazgjedhore të tilla si “argëtimi për Evropën ka mbaruar” nuk do të tingëllojnë më të vërteta për kryeministren e re të Italisë Giorgia Meloni, e cila është “mjaft e zgjuar” për të kuptuar se e ashtuquajtura “argëtim” në fakt i sjell dobi vendit, prej 230 miliardë eurosh për financimin e Fondit të Rimëkëmbjes, tha profesori Gianfranco Pasquino për EURACTIV Itali.









“Ajo duhet të shmangë detyrimin e gjërave që nuk do të çonin në asgjë të mirë për Italinë dhe për të si kryeministre”, theksoi ai.

Sipas Pasquino, Profesor Emeritus i Shkencave Politike në Universitetin e Bolonjës, Meloni do të jetë realiste dhe do të përpiqet të shohë se ku mund ta detyrojë situatën në favor të ideologjisë së saj.

Ai parashikoi gjithashtu një strategji të dyfishtë komunikimi: më të qetë në Evropë dhe më sensacionale në Itali.

“Ajo nuk do të jetë në gjendje të ndjekë një politikë sovraniste, pra të heqë fuqitë nga Evropa. Ajo nuk do ta bëjë këtë, dhe sido që të mundohej, nuk do t’ia dilte sepse do të paguante çmimin dhe do ta mësonte shumë shpejt”, tha profesori italian.

Megjithatë, ai pret që Meloni të ndjekë rrugën e ish-kryeministrit Mario Draghi.

Duke iu referuar një takimi mes tyre para dorëzimit zyrtar, ai tha: “Ata ndoshta kanë folur për tema të rëndësishme dhe Draghi, i cili nuk është mësuar të bëjë shumë diplomaci, i tha asaj se ka gjëra nga të cilat nuk është e mundur në asnjë mënyrë të kapërcehet”.

Pasquino e përshkruan Italinë si “mjaft të padisiplinuar” në Evropë, por ai beson se Meloni “do të detyrohet të marrë parasysh kufizimet dhe mundësitë” që ofron BE.

Meloni është e fortë me një shumicë parlamentare relativisht kohezive që do t’i lejojë asaj të imponojë linjën e saj në qeveri, edhe nëse mund të lindin vështirësi nga aleatët dhe zëvendëskryeministrat e saj: Antonio Tajani, koordinator kombëtar i Forza Italia (EPP) dhe Matteo Salvini, lider i Lidhjes (ID).

Tajani, ish-president i Parlamentit Evropian dhe me mbështetjen e PPE, tani është Ministër i Punëve të Jashtme. Sipas Pasquino, autonomia e tij mund të rrezikohet për shkak të presionit të Silvio Berlusconit.

Nga ana tjetër, Salvini, ministri i sapoemëruar i infrastrukturës dhe transportit, “nuk ka pasur kurrë autoritet të vërtetë dhe po humbet forcën brenda Lidhjes” pas goditjes së rëndë që iu dha partisë së tij në zgjedhjet e fundit të përgjithshme.

Megjithatë, partia e tij dhe Giancarlo Giorgetti, ministër i ekonomisë, “do t’i kujtojnë atij se gjërat që ai kërkon janë të gabuara dhe në çdo rast do të ishin kundërproduktive”, sugjeron profesori.