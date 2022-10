Detaje nga trafiku i drogës Brazil-Shqipëri-Itali/ Umberto Belloco çoi njerëz në Shqipëri për paratë e papaguara. Kreu i organizatës hyn garant te bosi brazilian për shqiptarët

NIKOLETA KOVAÇI/ Në superoperacionin e zhvilluar dy ditë më parë në Reggio nga Antimafia ka dalë në pah roli i shtetasit shqiptar, vetëm 29 vjeç, Ersido Shkurti.









Mediat vendase iu kanë referuar Prokurorisë dhe gjyqtarit që ka dhënë masat e para të arrestit për ta, për të mësuar se si funksiononte organizata kriminale që trafikonte kokainë nga Brazili në Zvicër, Shqipëri dhe Kalabri. Edhe pse autoritetet tona nuk kanë folur ende në lidhje me atë çfarë kanë mundur të zbulojnë autoritete italiane, prokuroria vendase ka depërtuar në të gjitha linjat e organizatës, ku duket që i riu shqiptar është me një rol jo të vogël në këtë grup të strukturuar.

Madje, prokurorët për gjatë hetimeve katërvjeçare kanë mundur të fiksojnë edhe ankesat e bosëve të kokainës nga Brazili, të cilët ankohen se shqiptarët nuk i paguajnë.

Më saktë bëhet fjalë për të riun, që sipas mediave vendase, vonohej në pagesa dhe më pas nxirrte edhe justifikime, por pinjolli i familjes së famshme Bellocco i kishte hyrë garant bosit brazilian se shqiptarët do të paguanin.

Referuar të dhënave të mediave vendase bëhet me dije se në dosjet e operacionit “Magma 2” del roli ndërmjetës i gjoja liderit të Ndranghetës nga Reggio, i cili i garantonte narkot e Amerikës së Jugut për fitimet nga trafiku i drogës në Evropë. Ata janë zotër në tregun global, teksa janë të lidhur me Umberto Bellocco, i cili përfundoi në pranga të enjten si pjesë e operacionit “Magma 2” të Antimafias në Reggio. Dhe ashtu si kompanitë shumëkombëshe, aktorët e kësaj historie të ndërtuar mbi trafikun e kokainës, lëvizin mes Brazilit, Kalabrisë dhe Shqipërisë.

TREKËNDËSHI

Media italiane shkruan: Në duar kanë një ngarkesë kokaine që vjen direkt nga Brazili. Janë 5 kilogramë pluhur i bardhë për t’u marrë me një çmim të mirë dhe për t’u vendosur te ‘miqtë’ shqiptarë. Dhe në sfond del kërkimi i kanaleve të reja të furnizimit nga grupi i kryesuar nga Umberto Bellocco, i konsideruar si kreu i organizatës.

Një dëshirë për t’u hapur ndaj furnitorëve të rinj, për të diversifikuar, ashtu si një kompani normale, kanalet e saj të blerjes, që Bellocco e ka kultivuar prej disa kohësh dhe që, për ta mbrojtur, e sheh atë të marrë direkt në hapësirën mes narkove, rolin e ndërmjetësit dhe të garantuesit.

Ky rol që do ta çojë atë të organizojë për bashkëpunëtorët e tij disa udhëtime në Mantova, në qytetin ku grupi shqiptar i kryesuar nga Ersido Shkurti menaxhon biznesin e tij si dhe në Tiranë për të rikuperuar paratë dhe se ai do të pritet në shtëpinë e tij nga Claudio Alexandre De Castro Caldas, një narkobrazilian me biznes në Lombardi, i cili zbriti në Rosarno për të zbutur pakënaqësi të ndryshme mes palëve.

NGARKESA

Kokaina e ardhur nga Brazili ruhej në Zvicër direkt nga De Castro. Do të bëhet e tij nëpërmjet Çorapit, thonë hetimet, të veprojë si një lidhje me grupin e lidhur me Umberto Bellocco. Në një takim në Milano, grupi bëri një marrëveshje:

“Tashmë gjatë takimeve të zhvilluara në Milano në janar 2018, -shkruan gjyqtari hetues në urdhrin e arrestit, – u konstatua se droga, pasi ishte marrë nga vendi i ruajtjes, i dorëzua një grupi tjetër, atij të Ersido Shkurtit”.

Giuseppe Cotroneo dhe Francesco Agostino e marrin drogën nga magazina zvicerane dhe e transportojnë direkt në Mantova, në selinë e shqiptarit. Marrëveshja është e qartë; grupi blerës mund të paguajë me qetësi brenda dy muajsh që nga rifurnizimi. Por diçka nuk është në rregull. Shkurti kërkon kohë, justifikohet, dhe zgjat kohën. Pala tjetër nervozohet.

‘Çorapi’, nën presion nga brazilianët, të lodh me paratë në dorë në mënyrë të vazhdueshme, aq sa grupi kalabrez detyrohet të organizojë një udhëtim në Shqipëri në përpjekje për të marrë paratë.

Mungojnë shumë para nga bilanci final i punës me drogën dhe “rikthimet” e vazhdueshme që ‘Çorapi’ merr nga Cotroneo dhe Agostino, e bindin Umberto Bellocco (i cili nuk dëshiron të ndërhyjë në mënyrë të përgjakshme te shqiptarët, për të mos humbur furnizimet me hashash dhe marijuanë që ia garantojnë vetë shqiptarët), që të presë bosin nga Amerika e Jugut për të zgjidhur përfundimisht situatën.

TAKIMI

Jemi në gusht. Grupi shqiptar është me më shumë se 5 muaj vonesë. Është Agostino ai që organizon “zbritjen” e brazilianit në Kalabri pasi ka fituar mbi rezistencën e Umberto Bellocco, i cili në fillim nuk ka dashur të takojë drejtpërdrejt De Castron.

Për ta bindur atë, nevojitet të mbahen të dyja kontaktet funksionale. Është vetë Umberto Bellocco ai që shpjegon pse ata nuk mund të përdorin metoda jo të duhura për t’i dhënë fund çështjes: “Shqiptarët na japin 200-300 kilogramë… dhe vijnë të marrin paratë edhe pas shtatë-tetë muajsh. Tani nuk mund t’i detyrojmë kaq shumë – shpjegon shefi – sepse ata mund të mendojnë se unë kam besim te ti dhe po të rri afër për këto para”.

“Por, mos u shqetësoni, duke humbur ne nuk do të humbasim… Unë ju jap fjalën time që do t’i keni të gjitha paratë, të gjitha! Nuk do të humbisni asnjë cent”. Dhe nëse paratë janë të garantuara, nuk mund të ketë të njëjtën siguri në përpikërinë e pagesës. Umberto Bellocco është i qartë edhe në këtë aspekt:

“Kur e them një fjalë, ajo është thënë, por mund të jetë që ata në shtator të na sjellin 40 mijë, 20 mijë, më kuptoni? Nuk dua të më thuash “Bellocco më tha që t’i jap të gjitha paratë dhe më dha vetëm 20 mijë”!

Panorama.al