Drejtësia italiane synon fundosjen e Elvis Demçes, kërkohen 187 vite burg për organizatën e bosit shqiptar të mafias

Njëqind e tetëdhjetë e shtatë vjet burg u kërkuan për organizatën kriminale të kryesuar nga bosi shqiptar Elvis Demçe, i cili së bashku me rivalin e tij Ermal Arapaj marrin përkatësisht dënimin më të lartë nga 20 vjet.









Këto janë përfundimet e gjykimit të shkurtuar të dorëzuar në gjykatë nga prokurorët Francesco Cascini dhe Mario Palazzi. Ata akuzohen për trafik droge, rrëmbime, zhvatjen, zjarrvënie dhe kërcënime. Në përgjime të kryera nga autoritetet italiane rezulton se Demçe kishte planifikuar eliminimin e prokurorit, i cili hetoi mbi veprimtarinë e 37-vjeçarit.

“Nuk ishte një shoqatë e zakonshme e dedikuar për “dealing”, por një kompani që donte të zgjeronte gjithnjë e më shumë hapësirat e saj”, argumentuan prokurorët.

Ata nxjerrin në pah zgjuarsinë dhe rrezikshmërinë e 37-vjeçarit, që sipas tyre, punonte me shumë kujdes dhe kishte qëllime të shtrinte aktivitetin në fushën kriminale.

“Nuk kemi të bëjmë me një organizatë “statike” si të tjerat e përkushtuara ndaj trafikut të drogës, por me një fenomen tjetër, një organizatë me synime evidente ekspansioniste. Një projekt mbi të cilin Demçe punon me kujdes dhe zgjuarsi”, theksuan prokurorët.