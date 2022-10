‘I fusin organet gjenitale në xhepat tona’! Zbulimet tronditëse të ngacmimeve seksuale në nëndetësen angleze

Marina Mbretërore e Britanisë ka nisur një hetim pasi një nga gratë e para që iu bashkua ekuipazhit të një nëndetëse u ankua në shtyp se ajo ishte ngacmuar seksualisht dhe e mbuluar me kapuç.









Shefi i Marinës, Admirali Ben Key, theksoi se “ngacmimi seksual nuk ka vend në Marinën Mbretërore dhe nuk do të tolerohet”. Në një postim në Twitter, ai i quajti “të neveritshme” akuzat në ankesë dhe zbuloi se kishte urdhëruar një hetim. “Kushdo që shpallet fajtor duhet të mbajë përgjegjësi për veprimet e tij, pavarësisht gradës së tij”, theksoi ai.

Daily Mail publikon dëshminë e Sophie Brooke, një nga gratë e para që shërbeu në një nëndetëse të Marinës Mbretërore pas reformës së vitit 2011, kur ky shërbim pushoi së qeni prerogativë ekskluzive e burrave.

“Ishim shumë afër që të dilte diçka e mirë. Unë isha pothuajse komandantja e parë femër e nëndetëseve në botë (…) por që nga dita e parë, nuk pata asnjë mbështetje”, tha Brooke. Ajo tha se oficerët po përpiqeshin ta bënin që të hiqte sytë nga periskopi, gjë që është rreptësisht e ndaluar. “Nëse dikush do ta bënte këtë, do të godiste me grusht në veshkë”, shpjegoi. Disa të tjerë i fusin organet gjenitale në xhepat e saj. Ajo përmendi hajdutët dhe sjelljet seksiste, “një ngacmim të vazhdueshëm seksual”, por edhe faktin se ata që guxuan të raportonin se çfarë po ndodhte ishin “të izoluar” dhe u penguan të përfundonin arsimin e tyre.

Sipas rrëfimit të saj, të konfirmuar nga dy ish-anëtarë të Marinës Mbretërore, kishte një listë –me emra burrash dhe një me emra grash – të njerëzve që do të nxitoheshin në rast të një ngjarjeje “katastrofike” në det. “Më thanë: je numri gjashtë… kështu që nëse gjërat nuk shkojnë mirë, fillo të vraposh”, argumentoi ajo.

Brooke gjithashtu pretendoi se një nga kolegët e saj ekspozoi organet e tij gjenitale ndërsa një oficer e puthte atë ndërsa ajo flinte. Ajo që pësoi e çoi atë në akte të vetëlëndimit, deri në atë pikë sa i duheshin nëntë qepje në krahun e saj, por, pavarësisht këshillave mjekësore për të kundërtën, ajo u dërgua të bënte turnin e saj.

“Unë kisha përgjegjësinë e plotë për 165 anëtarë të ekuipazhit, reaktorin bërthamor dhe kokat bërthamore me pothuajse asnjë gjumë”, theksoi ai për të nënvizuar rreziqet e një situate të tillë.

Sipas shifrave të vitit 2019, vetëm 1% e ekuipazhit të nëndetëseve britanike janë gra.