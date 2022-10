Këto janë shenjat më të mërzitshme në shtrat

Ka njerëz që e duan seksin dhe me të cilët do të kaloni shumë mirë në shtrat dhe ka nga ata që vështirë se do të marrin iniciativën dhe me të cilët mund të keni një jetë të mërzitshme seksuale. Më shumë gjasa, këto të fundit i përkasin një prej shenjave të mëposhtme:









Gaforrja

Gaforret janë në listën e shenjave që duan seks – me një kusht. Të ndiheni shumë rehat dhe familjar me njëri-tjetrin. Nëse ky kusht nuk plotësohet, atëherë mos prisni shumë në shtrat. Në rast se arrini të plotësoni nevojën e tyre, atëherë po, do të kaloni shumë mirë. Por nëse arrini të…

Virgjëresha

Virgjëresha konservatore nuk flet kurrë për seksin, pasi nuk është në listën e saj prioritare. Ajo është shumë e ndrojtur dhe fiksimi i saj me detajet, rendin dhe orarin “vret” çdo element spontaniteti, i cili është i domosdoshëm për aktin seksual. Për më tepër, ndjenja e vazhdueshme e zhgënjimit që e sundon atë e tjetërson tjetrin, i cili pushon së përpjekuri për diçka më shumë.

Ujori

Është e vështirë për një mashkull që i përket kësaj shenje të hapet për jetën dhe preferencat e tij seksuale. Ai dëshiron kohën e tij, kërkon përgatitje, gjithmonë përpiqet të krijojë atmosferën perfekte dhe mendon se duhet të japë më të mirën. Epo, me kaq shumë ankth, e kuptoni se seksi me një Ujor nuk do të jetë përvoja më intensive që do të keni ndonjëherë.