“Ku është Nancy?” Puiblikohen detaje mbi personin që sulmoi bashkëshortin e kryetares së Dhomës së Përfaqësuesve

‘Pushtimi’ i dhunshëm i shtëpisë në rezidencën e kryetares Nancy Pelosi në mëngjesin e së premtes – që çoi në një sulm që la të shtruar në spital bashkëshortin e saj Paul – po trondit Uashingtonin në një kohë kur frika e dhunës politike tashmë ishte në rritje.









Thyerja është një përshkallëzim dramatik i llojit të kërcënimeve agresive që shumë ligjvënës në të dyja partitë kanë parë vitet e fundit, veçanërisht që nga rrethimi brutal i Kapitolit të vitit të kaluar. Për disa në komunitetin Hill, zbulimi se autori thirri “ku është Nancy?” gjatë pushtimit në mënyrë të frikshme u bënë jehonë thirrjeve të protestuesve pro-Trump të 6 janarit, të cilët sulmuan Kapitolin dhe kontrolluan sallat për folësen në një përpjekje për të ndaluar vërtetimin e fitores së Presidentit Joe Biden.

Pelosi, e cila ishte larg shtëpisë së saj në San Francisko në kohën e sulmit, ka paralajmëruar prej kohësh rritjen e retorikës së dhunshme dhe e ka bërë sigurinë për anëtarët dhe stafin e Kongresit një prioritet më të lartë që nga trazirat – e cila përfshinte grabitjen e zyrës së saj.

Zyrtarët e zbatimit të ligjit janë ende duke hetuar se si sulmuesi i dyshuar, i identifikuar nga policia si 42-vjeçari David DePape, ishte në gjendje të hynte në shtëpinë e folësit dhe nuk kanë vlerësuar ende një motiv.

Paul Pelosi ishte në gjendje të telefononte vetë 911 pasi i tha ndërhyrësit se duhej të shkonte të përdorte banjën dhe më pas thirri nga atje, ku telefoni i tij ishte duke u ngarkuar, sipas një personi të njohur me situatën. Ai u shtrua në spital pas sulmit në Spitalin e Përgjithshëm të Zuckerberg San Francisco, ku iu nënshtrua me sukses një operacioni për të riparuar një frakturë të kafkës dhe “lëndime serioze në krahun e djathtë dhe duart”, tha në një deklaratë të premten në mbrëmje zëdhënësi i Pelosi, Drew Hammill.

Burri i Pelosit pritet të shërohet plotësisht.

“Kryetarja dhe familja e saj janë mirënjohëse për mbështetjen dhe lutjet nga miqtë, zgjedhësit dhe njerëzit në mbarë vendin”, shtoi Hammill. “Familja Pelosi është jashtëzakonisht mirënjohëse për të gjithë ekipin mjekësor të zotit Pelosi dhe oficerët e zbatimit të ligjit që iu përgjigjën sulmit. Familja vlerëson respektin për privatësinë e tyre gjatë kësaj kohe”.

Incidenti po kthen një debat të ashpër në Uashington dhe më gjerë se si të mbrohen anëtarët e Kongresit dhe familjet e tyre.

“Të gjithë janë të tronditur. Është absolutisht rrëqethëse”, tha deputetja e Pensilvanisë, Madeleine Dean, një nga shumë demokratët që iu drejtuan ekipit të folësit me të dëgjuar lajmin. “Ju mund të jeni kundër meje për atë që unë mbroj. Por vitrioli deri në atë pikë sa të nxisë dhunën është kaq i papranueshëm”.

Dean, e cila ka marrë kërcënime të dhunshme kundër saj dhe familjes së saj, tani mban një jelek antiplumb në makinën e saj pas përfshirjes së saj në gjyqin e parë të shkarkimit të Trump. “Kush mendoi se do të hyja në shërbim dhe do të kisha nevojë për një prej tyre?” pyeti ajo.

Kongresi ka ndarë miliona dollarë që nga 6 janari për mbrojtjen e ligjvënësve dhe familjeve të tyre, duke përfshirë zgjerimin e aksesit në kamerat e sigurisë së shtëpisë, parzmoren e trupit dhe rojet private të sigurisë, si dhe një përpjekje të veçantë për të mbrojtur familjet e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë. Por disa ligjvënës, kryesisht demokratë, kanë thënë se ka më shumë për të bërë. Në fillim të këtij viti, Policia e Kapitolit të SHBA raportoi rreth 9,600 kërcënime kundër ligjvënësve në vitin 2021 – një rritje e qëndrueshme nga vitet e mëparshme.

Pushtimi në rezidencën e Pelosit tërhoqi me shpejtësi dënimin nga republikanët kryesorë, duke përfshirë minorancën e Dhomës së Përfaqësuesve Steve Scalise (R-La.) – vetë i mbijetuari i një sulmi të motivuar politikisht, i cili tha se ishte “i neveritur” nga sulmi ndaj burrit të folësit. Scalise i telefonoi personalisht Pelosit pasi dëgjoi incidentin dhe kreu i pakicës së Dhomës së Përfaqësuesve Kevin McCarthy gjithashtu kontaktoi.

Shpejtësia e mbështetjes publike të GOP për folësin, duke filluar nga McCarthy te lideri i pakicës në Senat, Mitch McConnell, te Senatori Ted Cruz (R-Texas), goditi një notë të rrallë kolegjialiteti dypartiak në fund të një zgjedhjeje afatmesme të dominuar nga goditje me snajper në të gjithë rresht. Ishte veçanërisht e dukshme pasi Pelosi mbetet një zuzar politik i preferuar për fushatat e GOP.

Në të njëjtën ditë me sulmin e Pelosit, një burrë nga Pensilvania u deklarua fajtor për kërcënimin për të vrarë Rep. Eric Swalwell (D-Calif.). sulmuesi kishte telefonuar vazhdimisht në zyrën e kongresmenit për të thënë se “kishte shumë AR-15” dhe donte të qëllonte anëtarin. Dhe vetëm muaj më parë, në korrik, një burrë u akuzua për ndjekje penale pasi kishte kërcënuar jashtë shtëpisë së Rep. Pramila Jayapal (D-Wash.) ndërsa mbante një armë zjarri në këllëf.

Dhe nuk janë vetëm anëtarët e Kongresit: Në qershor, një person me armë dhe thikë u arrestua jashtë shtëpisë së gjyqtarit të Gjykatës së Lartë, Brett Kavanaugh, pasi bëri kërcënime kundër tij.

Policia e Kapitolit, e cila është pjesë e hetimit së bashku me FBI-në dhe policinë e San Franciskos, kanë siguruar video nga sulmi që tregon sulmuesin e dyshuar, DePape, duke thyer shtëpinë e Pelosit me një çekiç, sipas burimeve të njohura me situatën. Sipas një burimi të informuar për sulmin, DePape hyri në shtëpinë e Pelosit të premten herët në mëngjes, ndërsa kërkonte folësin dhe bërtiste “ku është Nancy, ku është Nancy?”.

Më vonë të premten në mëngjes, blloku i shtëpive madhështore ku jeton Pelosi u rrethua me shirit policie. Jashtë rezidencës ishin të dukshme disa automjete policie dhe agjentë të FBI-së.

Në një konferencë të shkurtër për shtyp të premten, shefi i policisë së San Franciskos William Scott tha se oficerët e policisë u dërguan në rezidencën Pelosi rreth orës 2:30 të mëngjesit për një “kontroll prioritar të mirëqenies” dhe mbërritën në vendngjarje për të gjetur Paul Pelosi dhe DePape. duke mbajtur një çekiç.

“I dyshuari e tërhoqi çekiçin nga zoti Pelosi dhe e sulmoi me dhunë me të”, tha Scott. “Oficerët tanë menjëherë u përballën me të dyshuarin, e çarmatosën, e morën në paraburgim, kërkuan ndihmë urgjente dhe i dhanë ndihmë mjekësore”.

DePape, i dyshuari, u transportua gjithashtu në një spital lokal për trajtim, tha Scott. Ai do të arrestohet në burgun e San Francisco County me akuzat për tentativë vrasjeje, sulm me armë vdekjeprurëse, abuzim me të moshuarit, vjedhje me thyerje dhe disa krime të tjera.

Agjentët specialë nga zyra në terren e departamentit të policisë së Kapitolit “arritën shpejt në vendngjarje” dhe një ekip nga Seksioni i Vlerësimit të Kërcënimeve të departamentit u dërgua në Bregun Perëndimor për të ndihmuar në hetimin e përbashkët, tha Policia e Kapitolit.

Mbështetja për folësin dhe Paul Pelosi erdhi nga të dy anët e rreshtit. Guvernatori i Kalifornisë, Gavin Newsom, tha në një deklaratë të premten se sulmi ndaj Paul Pelosit është “një shembull tjetër i pasojave të rrezikshme të retorikës përçarëse dhe urrejtëse që po rrezikon jetët dhe po minon vetë demokracinë dhe institucionet tona demokratike”.

Biden, duke folur në një mbledhje fondesh të premten në mbrëmje në Pensilvani, e quajti sulmin “të neveritshëm” dhe u kërkoi amerikanëve “të ngrihen qartë dhe pa mëdyshje” kundër dhunës politike.

Sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë Karine Jean-Pierre tha në një deklaratë të mëparshme se Biden i telefonoi Nancy Pelosit të premten në mëngjes për të “shprehur mbështetjen e tij pas këtij sulmi të tmerrshëm” dhe për të dënuar dhunën. Ajo shtoi se presidenti po lutet për familjen Pelosi dhe se është “shumë i lumtur” që pritet një shërim i plotë.

Shumë ligjvënës, duke përfshirë McConnell dhe senatori i Iowa-s, Chuck Grassley, dolën në Twitter të premten në mëngjes për të dënuar sulmin dhe për të shprehur mbështetje për folësin dhe bashkëshortin e saj.

Kryetarja e grupit republikan të Dhomës së Përfaqësuesve, Elise Stefanik (R-N.Y.) tha për sulmuesin e supozuar në një deklaratë “ky kriminel duhet të ndiqet penalisht në masën më të plotë të ligjit”.

“I tmerruar dhe i neveritur nga raportimet se Paul Pelosi u sulmua në shtëpinë e tij dhe të kryeparlamentarit Pelosi mbrëmë”, tha McConnell në një postim në Twitter. “Jam mirënjohës që dëgjova se Paul është në rrugën e duhur për të bërë një shërim të plotë dhe se zbatimi i ligjit, përfshirë policinë tonë yjore të Kapitolit, janë në këtë rast.”

Megjithatë, jo çdo republikan ofroi mbështetje të patundur. Guvernatori i Virxhinias, Glenn Youngkin, ndërsa bënte fushatë me kandidatin e Kongresit të GOP, Yesli Vega, i tha një auditori të Paul dhe Nancy Pelosi: “Nuk ka vend për dhunë askund, por ne do ta kthejmë atë për të qenë me të në Kaliforni”.

Dhe jo çdo demokrat ishte i kënaqur me fjalët e ngrohta pas sulmit traumatik të së premtes.

“Ne e dimë se çfarë e ka nxitur këtë: Janë vite zhveshjeje dhe dezinformimi”, tha Dean, duke përmendur udhëheqësit e GOP që kanë lejuar që gënjeshtrat e motivuara politikisht, përfshirë ato në lidhje me vlefshmërinë e zgjedhjeve, të bëhen të zakonshme. “Ajo që kemi mbjellë është ajo që po korrim”.