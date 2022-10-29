LISTA E PLOTË/ Kush janë anëtarët e rinj të Komitetit Drejtues të Partisë së Lirisë (EMRAT)

Ilir Meta u rikonfirmua këtë të shtunë kryetar i Partisë së Lirisë, teksa u mbajt edhe Konventa e PL-së. Gjatë këtij evenimenti janë zgjedhur edhe 236 anëtarë të Komitetit Drejtues Kombëtar.
Silva Caka në një komunikim për mediat, ku bërë të ditur edhe rezultatin final tha se këtij numri i shtohen edhe 5 anëtarë, të cilët janë pa votim (ex-officio), ku përfshihen 4 deputetët e Partisë së Lirisë dhe Kryetarja e Lëvizjes Rinore për Integrim.
Lista e plotë:
AGIM NESHO
EDMOND HAXHINASTO
EDMOND PANARITI
TEDI BLUSHI
ENDRIT BRAIMLLARI
MAJLIND LAZIMI
EDMOND HOXHA
PETRAQ MILO
YLLI DYLGJERI
ARDIT ÇELA
BRUNO LIÇO
DHIMITRAQ LAPA
ERJON MANE
LUAN KËRTUSHA
ALTIN KAZIAJ
ENON KARAPICI
BLENARD NONAJ
ERIOL BRAIMLLARI
KRESHNIK KOLNDREU
BESMIR HOXHA
BESNIK JAKAJ
DENIS HIDRI
PETRIT GJONI
ELTON ISMAILI
BLERDI LIÇAJ
DESIL JAÇAJ
AUREL HADAJ
DED NDRECA
EDMOND NDOU
EUGLEN MUSTAFALLARI
KLEVI POJANA
LUAN NEZHA
ERION MATO
GENTIAN ÇALA
ADRIATIK HOXHA
ARBEN ÇUKO
GJOVALIN BUSHI
ALBERT MALAJ
BAKI DERVISHI
HALIM PECA
AGIM MAKSUTI
EMILJANO ALEKSI
KLODIAN NASTIMI
ASTRIT DERVISHI
VALENTIN GJETA
KLODIAN GRADECI
GJETAN GJETANI
ARTAN DISTAFA
FAIK BASHA
ALDI FUSHA
LUAN QATO
EDISON DOÇI
TIMOLEO GËRDHUQI
VIRON BEZHANI
AFRIM DERVISHI
ENDER TRASHAJ
MUHARREM BERISHA
DIKENS BUSHAJ
ERION ÇANO
DORIAN OSMANAJ
ADMIR KADELI
ARBËR BASHKURTI
ARTUR BAKU
BESFORD DOREZI
ERMIR BUNGURI
ARTUR ALSTAFA
LUÇIAN QAFOKU
HYSNI CACA
YLLBARDH BODINAKU
SAMI DEDA
ARDIAN ALUSHI
PETRIT SINAJ
PËRPARIM SPAHIU
ERALD ALIKA
ERMAL BRAHOLLI
REDI BERBERI
GANI BENDO
ARDIT SINANI
GENCI GJOKUTAJ
FATMIR SHPELLZAJ
ROBERT SEDARAJ
ALTIN TOSKA
VIKTOR TUSHAJ
NESIM SPAHIU
SHABAN SULÇE
VEHBI SHKJAU
FASLI ZHOLI
DASHAMIR XHIKA
SANJEL SKËNDERAS
ENDRI VRAPI
ERGEST ZIKA
ERVIS VATA
MARKO TUSHA
ARMANDO URUÇI
RONI TELEGRAFI
SHKËLQIM TAFA
DORIAN VELI
LAVDOSH ZEJNELI
LUIGJ TURMALAJ
ENIS VLLAMASI
LEFTER MALIQI
MOISI MUSABELLIU
DANIEL LASKA
ARBEN MUÇAJ
SILVA CAKA
ELONA GURI
KEJDI MEHMETAJ
BRUNILDA PASKALI
KLAJDA GJOSHA
NORA MALAJ
ERIONA BIXHA
JORIDA PRIFTI
KONTJANA KUÇI
EGLANTINA METANI
ANXHELA LAMI
OLA MICI
ALMA DYRMISHI
FIONA METANI
SARA LLESHI
XHENSIKA GURI
ELONA DHIMA
ELDA MUSTAFA
LUISIDA MUHO
ERISELDA HOXHA
DILA PRENGA
EGLANTINA HOXHA
ESMERALDA DEMIRAJ
ALMIDA KOÇO
HYSNIJE KRYEMADHI
SONIA POPA
RUDINA MITA
ANA BICI
ELSA GUMENI
SAJMIRA LAÇI
SEMELA HOXHA
VALDETE MALAJ
ANILA HAXHIU
JUNA HOXHAJ
KLAUDIA KRASNIKA
ANISA BUNECI
SUELA DINELLARI
VENERA GURI
AURORA DASHI
EDLIRA ÇEKREZI
ANILA BASHO
ZHULJETA NGOTA
SABAETE HIDRI
LIRI DËMA
VALBONA BASHO
BRUNILDA HAXHIU
ELDA BALLABANI
MARJETA BIBA
MIRANDA RIRA
AURELA AGALLIU
RAJMONDA BELULI
BORUDINA BRAKA
MYRVETE ASQERIU
BLERTA PROGONATI
BRUNILDA SALAJ
DIANA BRAHIMASI
BENARDA BEQARAJ
JORIDA ROMAÇKA
AMELA SHKOZA
NERSIDA SHINDO
PRENDA SEJDIA
REXHINA LEKA
ENTELA SHKURTAJ
VALBONA SKËNDERASI
EDONA ZENELI
DANJELA TEMA
MIMOZA TRIMI
ARJANA HAKLAJ
MARSUELA XHUMARI
ELENI GRAMOZI
DENISA MEZINI
LORENA HOXHA
ANA AZIZAJ
BESJAN GJONAJ
DAJANA KOVAÇI
ERGYS MOLLAYMERI
VIVIAN GOLEMI
PANDI JANI
STELA HILA
KLEJDI LAJA
ALBAN KOLAJ
ANISA IBRAJ
ARLA MERJA
ETIONA HOXHOLLI
INDRIT KUKAJ
SARA ALVORA
KAMILA LERA
ADAN KABA
HAVA LIKAJ
KLODIAN DOKA
ADELAJDA GEGA
ANA GJIDIAJ
KATERINA BANO
KRISTIAN KINA
SARA CMETA
ANJA DURUZI
FRANKO HAKILJA
GEORGES GOSTIVISHTI
IVA ÇARÇIU
SARA KAU
ANXHELA ÇELA
KALVIN DERMYSHI
ARLA BRACAJ
BLERIM ÇIPI
EGLANTINA BAROLLI
MAGDALENI KACIDHE
DILARA ADANALI
MARKELA BERDUFI
EGLA AGOLLI
RENATO BASHOLLI
AVROLINDO ARAPI
MARKO DYMALI
SHKELQIM AJAZI
ERALDO BREGU
KLAUDIO MOLLAYMERI
LORENC NAKO
KEISI NGOLEMI
XHOEL NONAJ
KLAJDI RUCI
IOANA PETI
VIRON PETA
ELIDON PJETRI
FRENKLI PRENGAJ
LAURA SKURA
DAJANA SARAÇI
ISMERALDA SEIDOLLI
ANXHELA SHENAJ
EVALD SHEHU
SINAN SPAHIU
TOMSON TOTO
ALERT ZHURDA
FLAVIA ALLMETA
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