Meta rendit planet e PL-së në drejtësi dhe politikën e jashtme: Reforma në drejtësi u kthye në Rama-formë

Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta tha se do t’i qëndrojë besnik reformës në drejtësi, sipas modelit, të miratuar në Kuvend më 22 korrik në 2016 dhe jo siç është shndërruar tani nën drejtimin e Rilindjes. Sipas Metës, raportet ndërkombëtare dëshmojnë se Shqipëria ka zbritje sa i takon imazhit në fushën e zbatimit të ligjit dhe kjo sipas tij është përgjegjësi e qeverisë Rama.









“Ne do i qëndrojmë të palëkundur votimit të 22 korrik 2016 të ndryshimeve kushtetuese. Ne, denoncojmë shndërrimin e asaj reforme, nga e cila prisnin shumë shqiptarët bë Ramaformë. Duke qëndruar besnik asaj reforme, garantojmë se me vullnetin e ri, ne do ta zbatojmë ashtu sikurse u vendos në parlament që të ketë një drejtësi të pavarura, llogaridhënëse dhe që drejtësia mos të jetë bisht i rilindjes, që ta dredhë sipas interesit. Drejtësia i takon popullit”, tha ai.

Ai foli edhe për planet në politikën e jashtme, ndërsa garantoi se Shqipëria do jetë partner besnik i NATO-s, SHBA dhe vendeve të Bashkimit Evropian.

“Do përmbushim detyrimet e NATO-s. Me PL, ritmi i integrimeve do jetë marramendëse siç ka qenë me Ilir Metën kryeministër në citin 2000-2001. Partneritet me SHBA do përmbushet me të gjithë elementë Shqipëria do jetë faktor stabiliteti ne Ballkan”, tha Meta.