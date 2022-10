Poseidoni apo “Zeusi” shqiptar? Me sfurk në dorë, Kryeministri Rama pozon pranë mullarit me kashtë (FOTO)

Kryeministri Edi Rama ka pozuar për një fotografi me një sfurk në dorë, pranë një mullari me kashtë.









Rama e ka shpërndarë foton në faqen e tij në Facebook, ku krahas saj ka publikuar vetëm 3 emoji.

Kjo foto e shefit të qeverisë besohet se është shkrepur në Peshkopi, ku Rama po zhvillon disa takime gjatë ditës së sotme atje.

Kreu i qeverisë është bërë i denjë për këtë krahasim me Poseidonin, pasi më herët, Ministrja e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, Edona Bilali nuk e ka frenuar aspak fantazinë, pasi sipas saj, Rama është rrugës për tu bërë Zeus.

Gjatë një interviste e cila është bërë virale në rrjet, ministrja dëgjohet të thotë se edhe opozita është duke dhënë kontributin e saj që Rama të kthehet në një Zeus dhe që Shqipëria të kthehet në një monarki të munshme. Deklarata është bërë para disa vitesh gjatë një emisioni televiziv.

“Zoti Rama vërtetë nuk është Zeusi, por unë do e perifrazoja nuk është akoma Zeusi por është në rrugën e duhur pasi përveç pjesës që ai ka në staf dhe në qeveri është edhe opozita me qëndrimet e ditëpasditshme është duke dhënë dhe ajo kontributin e vetë që me pas një Zeus i cili pastaj të kthehet edhe forma që qeveriset Shqipëria ndoshta në një kështu, monarki të mundshme”, tha Bilali.