“Rrenacaku më i madh në histori!”- Rama sulmon Berishën: Po i shërben planit të Putinit për të gjunjëzuar Perëndimin

Kryeministri Edi Rama deklaroi se qeveria e tij nuk mund të lërë pensionistët e të varfërit dhe të pasurohen disa persona.

Rama sulmoi edhe opozitën teksa tha se në kohën që ishin në pushtet i falën 4 hidrocentrale një oligarku.

Ai shtoi se ka një plan të mirëfilltë për të gjunjëzuar Perëndimin nga ana e presidentit rus Vladimir Putin dhe sipas tij Berisha po punon për këtë plan në Shqipëri.

Komentet Rama i bëri gjatë një takimi në Peshkopi, ku shtoi se Berisha i ka ngulur thikën pas shpine edhe Hashim Thaçit, në kuadër të planit rus të sipërpërmendur.

“Ndërkohë që pjesës tjetër iu futet uji në shtëpi. Ne nuk mund të lëmë pensionistët dhe të varfrit e të shohim si këta të pasurit bëjnë fitime marramendëse. Kështu që ne do ua marrim një pjesë të fitimeve të pasurve e do u’a kthejmë të varfërve. Një hienë “non grata” dhe një hienë spiune vetëm këtu te ne i gjen është hall i madh. Presidentja e KE e sqaroi ditën e djeshme që taksa ndaj këtyre njerëzve të pasur është shumë normale, që po zbatohet edhe në BE. Njëri prej këtyre prodhuesve të mëdhenj të energjisë po fiton shuma marramendëse falë hienës Sali Berisha kur ishte në pushtet. I fali 4 HECE. Duhet tani të dëgjojnë shqiptarët Shqipëria në rrezik dhe hajdeni pas hienave e të shpëtojmë vendin. Doli edhe SHBA e tha larg hienave. Kjo luftë nuk është diçka që mund ta diskutojmë ka luftë apo nuk ka luftë. Vetëm hienat e diskutojnë sepse janë të zhytur në thesin e rublave. Tani që doli në raportin e CIA-s që ishin paratë ruse tani thonë që nuk dinim gjë ne sepse i merrte Luli. Që Luli merrte këtë e dimë po që të merrte pa leje as që bëhet fjalë. Edhe thika në shpinë për Hashim Thaçin dihet. Pse donin rusët që të rrëzonin qeverinë tonë duke paguar me gjysmë milioni dollarë PD-në. Asambleja e Këshillit të Europës me anë të përfaqësuesve të PD-së në atë këshill ka çuar një aktakuza për trafikim organesh për krerët e UÇK-së. Dhe vazhdon historia e rublave. Dhe këta thonë s’ka luftë, thonë që këtu është qeveria që duhet rrëzuar. Ukraina është sebepi, pasi Putini nuk e ka me Ukrainën. Qëllimi është gjunjëzimi i gjithë Perëndimit. Ndryshimi i të gjithë ekuilibrave në botë. Si do ta gjunjëzoi perëndimin? Bombat i hedh në Ukrainë. 7 milion refugjatë lufte janë nga Ukraina. Energjinë e përdor si armë kundër Perëndimit duke parë që është burimi kryesor i naftës dhe i gazit për Europër, duke çuar minat e inflacionit. Dhe çohen këta e thonë hajde popull se inflacionin e rrit qeveria, e hajde bëjmë kaos. Është çështja e një plani për të goditur në çdo vend demokratik që është kundër Rusisë. Po t’i dëgjoni me vëmendje me këtë sy është logjike. Nuk është diçka që u ngrit i vdekuri nga varri se ju prek dinjiteti. Si mund të ketë dinjitet rrenacaku më i madh që ka pjellë toka shqiptare. Vetëm dinjitet nuk ka. Është shërbëtor i forcave më jodashamirëse ndaj vendit. Nxjerrin iranianët TIMS-in e udhëtimeve të mia, që është i vërtetë ai, e del hyena e thotë që 22 milion euro kanë kushtuar udhëtimet e tij, po çohuni se Shqipëria është në rrezik. Udhëtimet e mia për t’i bërë reklame kompania vetes dhe Shqipërisë kanë kushtuar më pas se gjysma e udhëtimeve kur ishte kryeministër”, u shpreh Rama.