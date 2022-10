“S’lanë magji pa na bërë!”- Rama për Rrugën e Arbrit: Zoti kur bëri shqiptarët i la përgjysmë, si mban dot as për hudhra

Kryeministri Edi Rama ka folur të shtunën për Rrugën e Arbrit, ka thënë se tuneli do të hapet, duke theksuar se investimet do sjellin mijëra turistë në Dibër.

Gjatë turit të tij në Peshkopi, kreu i qeverisë deklaroi edhe se duhen rregulluar llixhat, teksa shtoi se Shqpërinë e ka bekuar Zoti.

“Na kanë marrë në sysh, s’lanë magji pa na bërë, por tuneli do hapet. Do fillojë lidhja e me Maqellarën, që të mos dëgjojmë llafet e dibranëve bulevardit, do e lidhim me Peshkopinë.

260 mijë turistë do vijnë këtu. Duhen rregulluar llixhat, s’mund të rrinë si ndërmarrje komunale. Një gjë dua të them për fëmijët, ne po bëjmë një investim të rëndësishëm në një program për t’i mbështetur sa më shumë të rinjtë që të bëjnë kurs intensive për teknologji që të punësohen pa lëvizur nga shtëpia. Përmes kompjuterit të punojnë në gjithë botën, duke marrë rroga më të mira se e imja.

Këtë vend e ka bekuar Zoti, e ka bërë ditën e dielë kur ka qenë pushim, kur ka ardhur puna të bëjë shqiptarët i ka lënë përgjysmë se ka ardhur e hëna. Ne jemi ndarë, por shyqyr që shumica është bërë, është ajo pakica që të luan mendsh. Si mban dot as për hudhra se janë shumë.

Nëse Zoti e ka bërë ditën e dielë Shqipërinë ka qenë me mëngjes. Sot jemi dita me natën, krahasuar me atë ku e nisëm ne. Në krahasim me atë që do bëjmë akoma nuk ka gdhirë.

Ky vend e ka kaluar pjesën më të vështirë”, tha Rama ndër të tjera.