Tre çanta me drogë në makinë, arrestohen dy të rinjtë shqiptarë! Nuk iu bindën urdhrit të policisë për të ndaluar, shtuan shpejtësinë

Policia greke ka vendosur në pranga dy të rinj shqiptarë pasi brenda mjetit ku udhëtonin iu gjetën 45 kg drogë të paketuar në 3 çanta.









Ata po udhëtonin në zonën e Kastorisë dhe nuk i janë bindur urdhrit të policisë për të ndaluar, duke shtuar shpejtësin por janë kapur në zonën e Grevenës.

Sakaq, mjeti drejtohej nga një 22-vjeçar dhe pasagjere ishte një 27-vjeçare. Gjatë kontrollit të mjetit iu gjetën rreth 45 kg drogë të vendosura në pako në 3 çanta.

“Në kuadër të një aksioni të koordinuar policor për luftimin e importimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike në vend dhe pas shfrytëzimit të duhur të informacionit nga punonjësit e policisë, në zonën e Kastorisë është lokalizuar një makinë, drejtuesi i së cilës nuk iu bind shenjës së ndalimit të policisë dhe shtoi shpejtësinë për të shmangur kontrollin e policisë. Më pas mjeti është kapur në zonën e Grevenës dhe gjatë kontrollit është konstatuar se drejtuesi 22-vjeçar dhe pasagjerja 27-vjeçare udhëtonin me 3 çanta ku ishin 45 pako të improvizuara me kanabis të papërpunuar, me një peshë totale prej 45 kilogramë dhe 650 gram”, informon policia greke.

Të sekuestruara në total:

-45 kilogramë dhe 650 gram kanabis të papërpunuar,

-1 makinë dhe 930 euro

-4 telefona celularë dhe 4 karta SIM