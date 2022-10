“Udhëtimet me avion taksi kushtuan 19 mln euro”, Rama: Shpenzova 650 mijë lekë. Paguaj vetë për fluturimet që bëj me familjen

VALENTINA MADANI/ Kryeministri Edi Rama hodhi poshtë raportimet e kostove të udhëtimeve të tij me “charter” të publikuara nga hakerat iranianë. Kreu i PDsë, Sali Berisha, e akuzoi Ramën se ka shpenzuar 19 milionë euro me 127 udhëtime “charter”.









Por, në një takim me banorët në Dibër, Rama zbardhi kostot e udhëtimeve me avionin për të cilin deklaroi se ka një marrëveshje me “Air Albania” dhe kjo sipas tij është bërë më tepër për promocionin e linjës ajrore.

Rama iu përgjigj këtyre akuzave me shifra duke bërë një krahasim të udhëtimit të tij që ka bërë në vitin 2021 me një udhëtim të Berishës në vitin 2010.

“Gënjeshtrat, sajesat, fabrikimet dhe përsëritja e tyre kanë avantazhin që ka rrena në krahasim me të vërtetën. Tek ajo taksia ime. E vërtetë që qysh prej 2020, kur morëm Presidencën e OSBE-së, kemi bërë një marrëveshje me ‘Air Albania’-n për dhe interesin e ‘Air Albania’-s për promocion për të pasur një avion për udhëtimet e punës, jo privatet që unë bëj shumë pak që i bëj me shpenzimet e mia kur dalim ndonjëherë me të shtëpisë. Marrëveshja është ripërtërirë e ndryshuar. Nga kush do ta dëgjoni jo nga hiena ‘non grata’, se hiena vet është ‘non grata’, por kur bëhet e ‘non grata’ pastaj është llahtar fare.

Imagjino hienë që nuk shihet dot me sy vetë. Hijen spiun më keq akoma dhe hijenë dhe spiun. Janë dhe ca hiena të tjera që bëjnë kuisjen. Ata i bëjnë llogaritë me ‘charter’-at që marrin vetë. Janë gjëra që sidoqoftë do sqarohen të gjitha, por do hash dynjanë se e ke rrugën e mbushur me hiena.

Por, s’kanë faj se janë në prokurori për evazion me miliona dhe Prokuroria nuk i prek me dorë. Dhe i tregojnë njerëzve lajmet, në kohën që duhet të përgjigjen për miliona që u kanë marrë shqiptarëve se nuk kanë pagur taksat që duhet të paguanin, ne kemi bërë punën tonë i kemi çuar në Prokurori e ajo si prek, si Prokuroria nuk prek të gjithë të mëdhenjtë, i çon atje shteti, tatimet e doganat e atje rritet pazari i prokurorëve të rrethit Tiranë që të jemi të saktë, të rrethit Tiranë se SPAK është tjetër gjë”, theksoi Kryeministri.

Nga ana tjetër, Rama hodhi dhe akuza ndaj Prokurorisë së Tiranës për të cilën tha se nuk prek me dorë të akuzuarit për evazion.

“Prokuroria e Tiranës është një zullum i madh i një sistemi që nuk është reformuar si duhet. Te taksia ime, këta mund të thonë miliona e miliarda, taksia që fluturon, por në fund janë shifrat se kanë fatura të paguara dhe interesante është që pavarësisht se kemi këtë shërbim unë si Kryeministër i kushtoj taksapaguesve shqiptarë po të krahasojmë vit me vit, pra 2021 me 2010, i kushtoj taksapaguesve 4 herë më pak kosto udhëtimi.

Domethënë për një udhëtim të hienës, kostoja ishte 2.5 milionë të vjetra. Për mua është 650 mijë të vjetra. Kjo është e vërteta e janë shifrat e faturat të gjitha nuk është me muhabete. Ndërkohë në atë taksinë që nuk është e imja është në shërbim, s’jam vetëm unë por dhe delegacionet. Duke mos marrë badigardë me vete jashtë si merrte hiena se kishin hall se do e sulmonin se ishte i bukur shumë e kishte hall mos e sulmonin sorkadhet, duke mos ndenjur në hotele që dhe ato kushtojnë, duke u kthyer brenda ditës, është shumë e thjeshtë. Ai avioni është promocion për kompaninë”, deklaroi kreu i qeverisë.

Në një tjetër reagim, Kryeministri iu përgjigj sërish akuzave të ish-Kryeministrit Sali Berisha për shpenzimet e udhëtimeve me avion.

Edi Rama publikoi në “Twitter” disa shifra që pretendon të tregojnë shpenzimet mesatare vjetore të Kryeministrit për udhëtimet jashtë vendit.

Sipas shifrave, në vitin 2022, ai ka shpenzuar 120.459 Lek të reja, ndërsa në vitin 2008, koha kur ishte Berisha Kryeministër, janë shpenzuar 261.023 lekë. Rama shprehet se ky është një tjetër shembull se si shpifja monumentale me miliona euro tregon që rublaxhinjtë e opozitës tallen me shqiptarët.

“Tjetër shembull se si shpifja monumentale e miliona € për udhëtime me avion tregon, që rublaxhinjtë e opozitës dhe gjobaxhinjtë e ekraneve tallen me përbuzje me shqiptarët: Shpenzimi mesatar vjetor i Kryeministrit për udhëtimet jashtë, 2008, 261.023 Lek të reja. 2022, 120.459 Lek të reja”, shprehet Rama.

Hakerat iranianë publikuan në rrjetin social të komunikimit “Telegram” në faqen “Homeland Justice” të dhënat e Kryeministrit Edi Rama duke treguar se ata u janë futur shumë thellë sistemeve shqiptare online dhe “Times”, duke marrë gjithçka që mundeshin.

Ata publikuan të dhëna personale si emër, mbiemër, amësi, atësi, status civil dhe vendlindjen. Ata nxorën edhe hyrje-daljet e Kryeministrit Rama në pikat kufitare nga territori shqiptar, llojin e udhëtimeve dhe destinacionet.

Ky detaj trazoi sërish debatin publik mbi sigurinë e të dhënave kibernetike të shqiptarëve, pasi në publikimet e hakerave iranianë shihet se shumë udhëtime të kreut të qeverisë shqiptare janë bërë me “charter”.

Të dhënat e lëvizjeve të Kryeministrit Rama të publikuara në faqen “Homeland Justice” datojnë që nga viti 2013 e deri në 2022 dhe janë të shumta.

Panorama.al