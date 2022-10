‘A ka një Putin të vërtetë?’ – Zyrtari i lartë ukrainas pretendon se presidenti rus ka tre identitete

Në një deklaratë të papritur, kreu i shërbimeve të sigurisë ukrainase, Kirill Budanov, pohoi se presidenti rus Vladimir Putin përdor të paktën tre truproje femra që i janë nënshtruar operacioneve plastike për t’u dukur si ai.









Sipas gjenerallejtënantit, sozia po përdoret për të mbuluar humbjen e kontrollit të Putinit mbi Kremlinin. Siç argumenton ai në një intervistë me Daily Mail, qeveria e Ukrainës është e hutuar nga strategjia katastrofike e Rusisë në pushtimin ukrainas, duke çuar në pyetje nëse Putini ende merr vendimet kryesore.

Në fakt, siç tha ai, pavarësisht “sa i keq” ishte Putini në të kaluarën, “ai nuk ishte një idiot” . Megjithatë, lufta në Ukrainë “nuk ndjek asnjë logjikë”.

“Pyetja e madhe është nëse Putini i vërtetë ekziston ende”, thotë ai.

Zyrtari ukrainas, mes thashethemeve për shëndetin e Putinit, e bën këtë pretendim ndërsa ai shihet si armiku nr. 1 i Moskës pas një sërë sulmesh shkatërruese ndaj interesave ruse. Sipas Budanov, në të kaluarën ka pasur edhe aleatë të Putinit, të cilët e kanë mbështetur atë në “rrethana të veçanta”. Por tani është praktikë e zakonshme.

“Nuk e dimë sa të mbijetuar ka”

“Ne njohim konkretisht tre persona që vazhdojnë të shfaqen, por sa janë ata, nuk e dimë. Të gjithë bënë operacione plastike për t’u dukur si ai”, thotë ai.

Sipas Budanovit, ajo që tradhton është lartësia. Është e dukshme në video dhe foto. Po ashtu gjestet, gjuha e trupit dhe veshët, pasi ato janë unike për çdo person”, thotë ai. Megjithatë, zyrtari nuk pranoi të komentojë nëse presidenti rus u zhduk pas një sëmundjeje apo një lufte për pushtet. Siç pretendon ai, Kremlini ka mbetur pa raketa të drejtuara dhe beson se nëse Ukraina rimerrë Kherson, pasojat për regjimin rus mund të jenë dramatike.

Ai pretendon se “ndryshimi është i pashmangshëm” në Moskë. Ai beson se një rend i ri politik në Rusi do të jetë në interes të vendeve të qytetëruara. Megjithatë, siç pranon ai, udhëheqësit ukrainas do të kenë diskutime nëse do të shtyjnë forcat e tyre mbi kufirin rus. “Vendimi do të merret nga kreu i shtetit kur të marrim të gjithë tokën tonë”, thotë ai.

“Unë jam armiku publik nr. 1 i Rusisë”

Budanov është një ish-agjent i forcave speciale, i cili u emërua shef i inteligjencës ushtarake dy vjet më parë në moshën vetëm 34 vjeç, më pas u gradua përpara luftës për të mbikëqyrur të gjitha shërbimet e sigurisë. Në fushë ka shumë plagë.

Mediat ruse e kanë lidhur atë me operacione të fshehta në Krime, së bashku me një zyrtar tjetër që u vra më vonë nga një makinë bombë. Në të njëjtën kohë, ai u raportua në Ukrainë se ishte shënjestruar në një atentat në vitin 2019.

Javën e kaluar, një analist i lartë rus iu referua efektivitetit të Budamov dhe bëri thirrje për neutralizimin e tij. “Po, zyrtarisht më quajnë armiku publik nr. 1”, qesh ai.

Takimi me redaktorin e Daily Mail u zhvillua në një vend sekret dhe në një dhomë të errët. Kishte një top gjerman në dysheme, dy thika në tavolinën e tij, së bashku me një tabelë shahu dhe një libër për agjencinë e inteligjencës izraelite Mossad. Budanov ai parashikon se lufta do të përfundojë vitin e ardhshëm, ndërsa shpreson se fundi do të vijë para verës.

Reputacioni i tij u rrit përpara luftës pasi ai ishte i vetmi zyrtar ukrainas që mbështeti publikisht paralajmërimet nga shërbimet e sigurisë britanike dhe amerikane se Putini po përgatiste një pushtim të plotë të vendit të tij.

Tashmë ai e konsideron një mision personal rimarrjen e Krimesë nga Ukraina, pasi si fëmijë kishte kaluar verërat në Sevastopol.

Çfarë thotë ai për armët bërthamore?

Budanov i referohet edhe rrezikut të armëve bërthamore, të cilat, siç thotë ai, “nuk janë armë, janë mjete parandaluese. Dhe Rusia e di shumë mirë se nuk mund t’i përdorë ato. Nëse studioni kur ata fillojnë të bëjnë kërcënime, do të shihni një korrelacion të qartë: kur gjërat shkojnë keq për ta”.

Rusia e akuzoi atë si përgjegjës për shpërthimin në urën e Krimesë. Ai është i zënë duke komentuar këtë apo sulmet e mëparshme ndaj objektivave ushtarake, duke theksuar se “ne jemi në luftë me Rusinë. Ne po përdorim të gjitha mjetet për të shkaktuar humbjen e saj”.

Në të njëjtën kohë, Budanov argumenton se aneksimi i fundit i Khersonit nga Vladimir Putin në Rusi ngre pyetje për gjendjen e tij mendore. “Duket qesharake. Ata aneksojnë me madhështi Kherson -in në Moskë, megjithëse e dinë se do ta humbasin atë. Kështu që unë pyes: A është Putin mirë? Është me të vërtetë Putin. Ndoshta është dikush tjetër”.

Në korrik, një zyrtar i inteligjencës ukrainase sugjeroi se Putin mund të ketë dërguar një peng në vizitën e tij në Iran. Në fakt, ai kujton dyshimet se ish-udhëheqësit e BRSS si Stalini apo Brezhnev gjithashtu përdornin sozi..