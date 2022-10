E dashura e Karim Benzema mund të jetë shtatzanë (Detajet nga mediat spanjolle)

Lidhja e tyre u bë e njohur pak muaj më parë dhe ditët e fundit mediat jo vetëm në Spanjë por edhe në vende të tjera theksojnë se ata mund të jenë në pritje të fëmijës së tyre të parë.









Arsyeja për Karim Benzema dhe Jordan Ozuna.

Asi francez i Real Madridit i cili së fundmi fitoi Topin e Artë për herë të parë në karrierën e tij dhe kishte në krah amerikanen tashmë ka tre fëmijë por sipas mediave ai do të ketë një të katërt.

Ish-partnerja e Justin Bieber thuhet se është shtatzënë dhe ABC po citon informacione nga të afërmit i saj. Megjithatë, ajo dhe Karim nuk e konfirmojnë shtatzëninë.

Ata zbuluan lidhjen e tyre në një mënyrë të çuditshme. Futbollisti francez i Real Madrid kishte “ngarkuar” gabimisht (?) foton me këmbën e vajzës që ishte Jordan Ozuna.

View this post on Instagram A post shared by ✨ Hala Madrid ✨ (@madridista_family_rm)

Karim Benzema i cili më parë kishte një lidhje me Rihanna-n nuk mund ta fshehte pasionin e tij për Ozunën dhe në verë zbuluan më në fund lidhjen e tyre. Modelja me dy foto në Instagram stories i ka vënë flakën. Në njërën është në krahët e francezit dhe në tjetrën po flet me të me video. Madje ata kanë publikuar edhe foto nga pushimet e tyre në SHBA.

View this post on Instagram A post shared by RealMadrid_Photo_News (@rmapn_)

Asi francez ka edhe dy djem dhe një vajzë. Konkretisht, Melia 8-vjeçare dhe Nouri 3-vjeçare nga lidhja e tij me Chloé Launey dhe 5-vjeçari Ibrahim nga martesa me modelen Cora Gauthier.

Jordan Ozuna ka vite që është modele dhe më parë ka punuar si kamariere në Las Vegas. Ajo ka lindur në Vitin e Ri 1990 në Maryland dhe dëshironte të bëhej modele që kur ishte e vogël.

View this post on Instagram A post shared by Jordan (@jiordyn)

Ajo është anëtare e katër kompanive prestigjioze: State Management, Caroline Gleason Management, Tricia Brink Management, The Salt Agency dhe udhëton në SHBA me një valixhe për biznes.

View this post on Instagram A post shared by Jordan (@jiordyn)

Ajo punon kryesisht në Las Vegas, San Francisko dhe Los Anxhelos dhe merret me kozmetikë, bizhuteri dhe rroba banje. Ajo është veçanërisht e njohur në Instagram ku ka tejkaluar 350,000 ndjekës.