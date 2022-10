EMRI/ Qarkullonte me armë dhe kanabis me vete, arrestohet i riu në Tiranë!

Një 32 vjeçar është arrestuar ditën e sotme nga forcat e rendit në Tiranë pasi u kap duke qarkulluar i armatosur dhe me një sasi lënde narkotike me vete.

I riu Erion Ymeri u kap me një pistoletë në rrugën “Myslym Keta”, ndërsa gjatë kontrollit të forcave [policore iu gjet edhe një sasi lënde narkotike kanabis. Sakaq, materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme procedurale.

NJOFTIMI I POLICISË:

Tiranë/ Finalizohet nga Forca e Posaçme “Shqiponja”, operacioni policor i koduar “Walker”. Lëvizte me armë zjarri (pistoletë) dhe me lëndë narkotike me vete, kapet në flagrancë dhe vihet në pranga 32-vjeçari. Sekuestrohen 1 armë zjarri (pistoletë) dhe sasia e lëndës narkotike cannabis sativa.

Shërbimet e Policisë, mbështetur nga inteligjenca informative se në rrugën “Myslym Keta”, lëvizte një shtetas i armatosur, kanë organizuar menjëherë punën për kapjen e tij dhe kanë finalizuar operacionin policor të koduar “Walker”, si rezultat i të cilit u arrestua në flagrancë shtetasi E. Y., 32 vjeç, banues në Tiranë.

Gjatë kontrollit fizik të 32-vjeçarit, në rrugën “Myslym Keta”, shërbimet e Forcës së Posaçme “Shqiponja”, i gjetën dhe i sekuestruan në cilësinë e provës materiale, një armë zjarri (pistoletë) dhe një sasi lënde të dyshuar narkotike cannabis sativa. Materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme procedurale.