Këto janë ushqimet më të mira për konstipacionin

Shumica prej nesh nuk marrin mjaftueshëm fibra dhe si pasojë përballemi me kapsllëk. Megjithatë, për fat të mirë, duke shtuar disa ushqime të pasura me fibra në dietën tuaj, mund ta rrisni sasinë.









Këtu janë disa nga ushqimet më të mira të pasura me fibra për të përfshirë në dietën tuaj për të ndihmuar në parandalimin dhe menaxhimin e kapsllëkut.

Dardha

Dardha është një frut i mrekullueshëm kur bëhet fjalë për parandalimin dhe menaxhimin e kapsllëkut. Ato kanë fibra të tretshme dhe të patretshme. Një dardhë e vogël do t’ju japë rreth 5 gramë fibra, gjë që është e mahnitshme.

Farat e lirit

I dua farat e lirit. Kur udhëtoj, marr disa me vete për të ndihmuar me kapsllëkun. Unë gjithashtu shtoj farat e lirit në mëngjesin tim për fibrat e tyre dhe yndyrnat e shëndetshme omega-3.

Farat e lirit spërkaten mirë mbi kosin, përzihen në muesli ose shtohen sipër bukës së thekur të lyer me gjalpë kikiriku ose avokado. Ju gjithashtu mund t’i shtoni ato në smoothie për fibra shtesë dhe yndyrna të shëndetshme.

Bollgur

Dëshironi një mëngjes që do t’ju mbajë të ngopur deri në drekë, do të ndihmojë në uljen e kolesterolit dhe do të jetë i pasur me fibra? Bollguri është zgjedhja perfekte dhe një nga mëngjeset e mia të preferuara, veçanërisht në dimër. Më pëlqen të shtoj disa banane të prera në feta dhe disa fara si liri, chia, kungull, luledielli për një 6,5 gram fibra mbresëlënëse.

Misër

A është misri i mirë për kapsllëkun? E megjithatë është. Dëshironi më shumë lajme të mira? Misri nuk është një perime e pashëndetshme apo dhjamore. Unë kurrë nuk do ta heqja këtë perime të pasur nga dieta ime.

Misri nuk do t’ju bëjë të shtoni peshë. Në fakt, për shkak se ka shumë fibra, misri në fakt mund t’ju ndihmojë të menaxhoni peshën tuaj dhe t’ju mbajë të ngopur për më gjatë.

Fasule

Përsa i përket të ushqyerit, mendoj se të gjitha bishtajoret janë kampione absolute. Vetëm një porcion fasule do të rrisë marrjen e fibrave me 16 g. E mahnitshme, apo jo? Shtoni fasule në supat tuaja, bëni një tas burrito ose provoni ato me patate të ëmbla, ushqime të përsosura dimërore.

Qiqrat

Nëse ende nuk po hani qiqra, tani është koha. Unë kam qenë i njohur për të ngrënë qiqra për mëngjes dhe gjithashtu shtoj qiqra në sallata mjaft shpesh. Në fakt, shtoni një kanaçe qiqrash me qepë të kuqe të copëtuar, kastravec dhe barishte të freskëta dhe do të keni një sallatë të shijshme. Filloni me një pjesë të vogël tri herë në javë dhe rriteni në 100 g.

Arra

Preferoni pa kripë dhe ju lutemi mos numëroni arrat që hani. Thjesht kap një grusht. Numërimi i bajameve apo ndonjë arrë e bën dietën kufizuese dhe të mërzitshme.