Mund të shfarosin gjysmën e botës! Ku ruhen bombat bërthamore të SHBA-së në Evropë (Grafiku)

Në vitin 2019, një organ i lidhur me NATO-n publikoi dhe më pas fshiu një dokument që me sa duket konfirmonte diçka që dyshohej për një kohë të gjatë – armët bërthamore të SHBA-së po ruhen në baza ajrore në disa vende evropiane. Një kopje e dokumentit u botua nga gazeta belge De Morgen e cila thoshte se bombat bërthamore B61 ruhen në gjashtë baza në Evropë.









Si një fletë e të dhënave nga detajet e Qendrës për Kontrollin e Armëve dhe Mospërhapjen, bazat në fjalë janë Kleine Brogel në Belgjikë, Büchel në Gjermani, Aviano dhe Ghedi në Itali, Volkel në Holandë dhe Incirlik në Turqi. Prania e armëve rrjedh nga një marrëveshje gjatë Luftës së Ftohtë në vitet 1960 që synonte të pengonte Bashkimin Sovjetik dhe të bindte vendet e përfshira se fillimi i programeve të tyre të armëve bërthamore nuk ishte i nevojshëm.

B61 është një bombë e gravitetit termonuklear strategjik dhe taktik me rendiment të ulët deri të ndërmjetëm, e cila përmban një dizajn të shpërthimit të rrezatimit me dy faza. Ai është i aftë të vendoset në një sërë avionësh si F-15E, F-16 dhe Tornado. Mund të lëshohet me shpejtësi deri në 2 Mach dhe të bjerë deri në 50 këmbë, ku ka një vonesë prej 31 sekondash për të lejuar avionin e dorëzimit të shpëtojë nga rrezja e shpërthimit.