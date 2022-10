Një studente u ngacmua seksualisht nga shokët e saj, vazja ruan mesazhet dhe ua dërgon nënave të tyre

Nuk ka asnjë justifikim pas incidenteve të ngacmimit dhe abuzimit. Asnjë fare. E megjithatë, ka njerëz që bien viktima të situatave të tilla dhe ndihen fajtorë apo të turpëruar të raportojnë dhunuesin e tyre. E vetmja gjë që është e sigurt është se viktimat nuk duhet të ndihen kështu në asnjë rrethanë.









Sigurisht, ka nga ata njerëz që gjejnë mënyra unike dhe novatore për t’i dhënë një mësim dhunuesit të tyre.

Një studente 18-vjeçare hpjegoi në një forum se si arriti të kontaktonte me nënat e djemve nga universiteti i saj që po e ngacmonin në internet. Vajza me emrin e përdoruesit u/Left_Wrap_5352 ka shkruar se ka kontaktuar me nënat e kolegëve të saj studentë në mënyrë që ata të dinë saktësisht se si janë sjellë djemtë e tyre dhe çfarë i kanë bërë asaj.

Historia e paraqitur nga studentja:

“Unë jam 18 vjeçe dhe aktualisht studioj. Kam marrë mesazhe seksuale dhe abuzive nga tre djem në një klasë që po ndjek. Më dërguan tekste dhe foto të neveritshme, të cilat jam e sigurt se nuk kam nevojë t’i përshkruaj për të kuptuar se çfarë përmbanin.

Unë thjesht mund t’i bllokoja ose t’i raportoja, por kisha arritur në “amin” dhe kështu bëra një screenshot të gjithçkaje që më shkruanin. I gjeta nënat e tyre në Facebook dhe u dërgova fotot, së bashku me një shpjegim se çfarë po ndodhte saktësisht.

Gratë u tmerruan nga ajo që panë dhe morën anën time. Disa nga miqtë e mi më thonë se ajo që bëra ishte gjeniale dhe të tjerët se shkova shumë larg. Ishte një ngacmim i qartë. I raportova te drejtuesit e shkollës, por asgjë nuk ndryshoi. Vetëm pas kësaj gjërat u përkeqësuan dhe ata thjesht u larguan me një qortim të vogël. I dërgova mesazhet sepse raportet nuk shkuan askund”.

Teksti i vajzës mori mbi 24 milionë pëlqime dhe komente. Shumica e përdoruesve vlerësuan guximin dhe inteligjencën e saj. Megjithatë, kishte disa që menduan se ajo e teproi dhe se mund t’i kishte bërë gjërat ndryshe dhe ishin ata që e shtynë të mendonte.

“A nuk bëra gjënë e duhur? E teprova?”, është pyetur ajo pas këtyre komenteve. E megjithatë, lëvizja e vajzës ishte një mënyrë reagimi ndaj abuzimit që po merrte dhe mosveprimit të autoriteteve të universitetit. A do të ishte më mirë të pranonit mesazhet dhe të përpiqeni t’i shpërfillni ato? Siç thonë shumica e psikologëve, efektet e bullizmit tek viktimat janë të paparashikueshme, ndaj zgjidhja më e mirë për t’u marrë me të është të reagosh dhe të flasësh për të.