“Obama na ruaj”/ Zgjedhjet afatmesme në SHBA: Rreziku i asgjësimit për demokratët, Obama del në fushatë

Barack Obama u rekrutua nga Partia Demokratike, në funksion të zgjedhjeve afatmesme të 8 nëntorit dhe në mes të vështirësive intensive për administratën e Joe Biden, me pasojë rrezikun e një disfate të madhe. Tashmë, ish-presidenti i SHBA ishte në një numër shtetesh kritike për rezultatin e garës, duke kërkuar të paktën të kufizonte shtrirjen e humbjeve.









Obama iu drejtua votuesve të shqetësuar për inflacionin dhe paralajmëroi se republikanët që kërkojnë kontrollin e Kongresit nuk kanë plan të merren me çmimet e larta. Përkundrazi, fitorja e tyre mund të rrezikonte programet sociale.

Në çdo rast, ish-presidenti amerikan pranoi realitetin ekonomik me të cilin përballen amerikanët. Por ai theksoi se republikanët mund të bëjnë pak për të zgjidhur këto probleme. “Kush kujdeset më shumë për ju?” ishte pyetja që ai u bëri votuesve të Wisconsin.

Lufta për shumicën në Kongres

Demokratët rrezikojnë të humbasin shumicën e tyre të vogël në Kongres. Të premten, Obama, i cili u largua nga posti në vitin 2017 pas dy mandatesh, udhëtoi për në Georgia, ndërsa dje vizitoi Wisconsin, Nevada dhe Pensilvani.

Të katër shtetet do të zgjedhin përfaqësues për Senatin, ku kandidatët republikanë duket se po fitojnë fuqishëm. Republikanët kanë nevojë për vetëm një vend në Senat për të siguruar kontrollin e dhomës, me Georgian dhe Nevadën që tregojnë se janë objektivat kryesorë. Gjithashtu, republikanët pritet të fitojnë vende të mjaftueshme për të marrë Dhomën e Përfaqësuesve. Kontrolli i të dy dhomave do t’i lejonte ata të kufizonin axhendën e Joe Biden, të bllokonin të nominuarit e tij dhe kandidatët e gjyqtarëve federalë dhe të nisnin hetime për administratën e tij.

Në kohën e tanishme, pranimi i Biden mes votuesve është 39%, sipas një sondazhi të Reuters/Ipsos. Analistët politikë shpjegojnë se Obama është një ambasador më i mirë në shtete të tilla si ato në rrezik, dhe ai është gjithashtu më i zoti në fushatën. Në të njëjtën kohë, pasi u largua nga detyra, ai është më pak i lidhur në mendjet e votuesve me problemet aktuale.

Biden pothuajse i padukshëm nga beteja

Duke u përballur me shqetësimet e vazhdueshme të qytetarëve për inflacionin dhe ekonominë, Biden ishte pothuajse i padukshëm nga fushata. Paraardhësit e tij, Donald Trump dhe Barack Obama, të dy kishin mbajtur më shumë se një duzinë tubime të mëdha zgjedhore afatmesme gjatë kohës së tyre si president.

Megjithatë, të dy panë humbje të konsiderueshme në Kongres, gjë që tregon gjithashtu fatkeqësinë me të cilën përballet Biden. Në fakt, nën Obamën, republikanët morën 63 vende në Dhomën e Përfaqësuesve, në vitin 2010, duke ndryshuar trajektoren e presidencës së tij.

Megjithatë, javën e ardhshme, Biden planifikon të vizitojë Florida për të mbështetur kandidatin demokrat, me kundërshtarin Ron DeSandis , një kandidat të mundshëm për Shtëpinë e Bardhë në vitin 2024, dhe më pas ai do të vizitojë Pensilvaninë me Obamën.

Obama do zezakët, studentët, latinët dhe votuesit e rinj

Barack Obama po kërkon të mobilizojë forcat që mbështesin administratën aktuale, votuesit me ngjyrë, studentët periferikë, latinët dhe votuesit e rinj, për të votuar.

Megjithatë, shumë besojnë se Obama mund të bashkojë demokratët dhe të nxisë njerëzit që kanë më pak gjasa të dalin në zgjedhjet afatmesme, siç janë të rinjtë.

Sipas Projektit Zgjedhor të SHBA-së, deri më tani janë hedhur më shumë se 12 milionë fletëvotime të parakohshme.

Obama tashmë ka postuar video në rrjetet sociale duke u kërkuar të rinjve amerikanë të votojnë. Ai u fokusua kryesisht në çështje të tilla si aborti dhe zotërimi i armëve.