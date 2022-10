VIDEO/ Ditë zie kombëtare në Korenë e Jugut, dëshmitarët rrëfejnë tmerrin në festën e Halloween-it: Njerëzit bërtisnin dhe binin si ‘domino’!

Ditë zie kombëtare në Korenë e Jugut, pas ngjarjes tragjike në festën e Halloween-it në Seul. Sipas të dhënave të fundit, 151 njerëz vdiqën dhe 152 u plagosën pasi u shkelën nëpër një labirint rrugicash të ngushta në lagjen Itewon, i cili është i famshëm për jetën e tij të natës.

Most heartbreaking and tragic incident in Itaewon Halloween parade. Multiple people dead due to cardiac arrest… #Itaewon #SouthKorean #CardiacArrest #Iteawon #HalloweenEnds pic.twitter.com/Sxck0jg3uV

Presidenti i vendit, Yoon Seok-gil, foli për “një tragjedi që nuk duhej të kishte ndodhur”. Ai siguroi se qeveria do të hetojë shkaqet “për të siguruar që një aksident i tillë të mos përsëritet në të ardhmen”.

The rescue of the people in distress..at a party during the Halloween celebrations..in South Korea..#SouthKorea #Halloween #Seoul #Itaewon #이태원 #이태원사고 #압사사고 pic.twitter.com/cClBlfhTt3

