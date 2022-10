Përplasja e parë mes Musk dhe Demokratëve: Ai iu përgjigj Hillary Clinton me një artikull konspirativ për Pelosin

Që kur bleu Twitter -in, Elon Musk ka filluar të ushqejë – si me fjalë ashtu edhe me veprime – shqetësimet se ku po shkon platforma e rrjeteve sociale.









Jo vetëm që me blerjen e rrjetit social ai shtroi tapetin e rikthimit të Donald Trump në platformë, nga e cila ishte përjashtuar vitin e kaluar pas ngjarjeve në Kapitol më 6 janar 2021. Është edhe “çrrënjosja” e ekipit drejtues të kompanisë, në të cilën ajo ishte drejtuese e departamentit të zbatimit të politikave, e cila besohet se ka pasur një rol në marrjen e vendimit për ish-presidentin e SHBA.

Prania e Musk duket se ka dhënë disi dritën jeshile për rritjen e retorikës së ekstremit të djathtë dhe gjuhës së urrejtjes në përgjithësi. Mediumi është bërë papritmas cak i sulmeve të koordinuara nga “trollët” që përhapin përmbajtje urrejtjeje, pranojnë menaxherët e tij.

Dhe sot patëm mostrën e parë të përballjes me demokratët.

“Ka një shans të vogël që paraqitjet mund të mashtrojnë”, shkroi miliarderi në Twitter duke iu referuar sulmit ndaj Paul Pelosi, duke postuar një lidhje nga faqja e internetit konservatore Santa Monica Observer, e cila përhapi informacione të paverifikuara në lidhje me sulmin ndaj burrit të Kryetares së Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA, Nancy Pelosi i.

Faqja është e njohur për teoritë e konspiracionit dhe informacionet e rreme që ka publikuar në të kaluarën, sipas Los Angeles Times.

Musk po reagonte ndaj një postimi të ish-kandidates demokrate për president, Hillary Clinton, që kritikonte teoritë konspirative të promovuara nga Partia Republikane. Pas zhurmës që shkaktoi tweet-i, Musk e fshiu atë.

“Partia Republikane dhe përfaqësuesit e saj tani promovojnë në mënyrë rutinore gjuhën e urrejtjes dhe teoritë skandaloze të konspiracionit”, kritikoi ish-sekretarja amerikane e shtetit. “Është tronditëse, por jo befasuese dhe dhuna është rezultati”.

Vetëm disa ditë pasi Musk bleu Twitter-in, mediumi është bërë objektiv i sulmeve të koordinuara nga “trollët” që përhapin përmbajtje urrejtjeje, sipas një zyrtari të Twitter.

Bosi kapriçioz i Tesla dhe SpaceX, i cili e paraqet veten si predikues i lirisë së shprehjes, ka pohuar vazhdimisht se dëshiron ta bëjë Twitter një lloj tregu digjital, ku të gjitha opinionet janë të lira për t’u shprehur.

Megjithatë, duke kërkuar të qetësonte reklamuesit e tij, Musk premtoi pas blerjes në Twitter se do t’i siguronte platformës një “bord moderim të përmbajtjes”.