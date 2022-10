Qeni/ Pse na lëpin – Kur na paralajmëron për probleme shëndetësore

Një tipar dallues i qenit është të lajë njeriun e tij me “puthje” kur e sheh.









Të lëpijë kujdestarin e tij në çdo pjesë të trupit të tij.

Pse po e shfaq këtë sjellje? A është vetëm një manifestim i dashurisë dhe butësisë?

“Qeni ynë, nga eksitimi i tij i fortë, përpiqet të lëpijë duart, këmbët, fytyrën dhe çdo pjesë tjetër të trupit tonë që e sheh të përshtatshme. Dikush mund të pyesë me arsye pse e bën atë. Sado e çuditshme të na duket kjo sjellje, arsyet që e shkaktojnë janë shumë të thjeshta”, thotë trajnerja pozitive e qenve, Stella Rigaki.

Ai thotë se, së pari, duhet të mendojmë për të gjitha ato produkte të trupit që përdorim.

Shumë prej tyre kanë një erë shumë tërheqëse, pasi lëshojnë aroma të ëmbëlsirave ose frutave. Dhe kjo bën që qeni ynë t’i provojë ato.

Edhe nëse nuk e perceptojmë erën e tyre, siç thotë zonja Rigaki, dhe mendojmë se është dobësuar, nuk duhet të harrojmë se qeni ynë ka një nuhatje shumë më të shtuar se ne.

“Kjo do të thotë që qentë jo vetëm që kanë aftësinë të na nuhasin nga larg, por mund të dallojnë edhe çdo erë që mund të përbëjë aromën tonë.

Përtej kësaj, megjithatë, le të kemi parasysh se djersa jonë ka një shije të kripur, gjë që disa qenve mund t’u pëlqejë. Pra shpjegimi i parë, edhe pse disi qesharak, është se për qentë tanë kemi… shije të mirë.

E dyta, megjithatë, lind nga mënyra se si qeni ynë ka mësuar të komunikojë. Këlyshët, që në ditët e para të jetës së tyre, mësojnë nga nënat e tyre se lëpirja është mënyra e komunikimit, për të treguar dashurinë e tyre. Është mënyra që ata të pastrohen dhe të mbyllin plagët e tyre. Duke u rritur, ata mësojnë ta trajtojnë atë, ose për të treguar butësinë e tyre, ose për të qetësuar një situatë të tensionuar. Pra, si të rritur tani, në përpjekjen e tyre për të komunikuar me ne ata përdorin atë që kanë mësuar nga qentë e tyre nënë. Në fund të fundit, kush prej nesh nuk e ka përjetuar që shoku i tij i vogël ta lëpijë kur ka një plagë, ose të shprehë mirënjohjen e tij në këtë mënyrë?’, thotë zonja Rigaki.

Na tërheq vëmendjen, megjithatë, nëse vërejmë se qeni ynë këmbëngul të na lëpijë në një pjesë të caktuar të trupit tone. Ai mund të ketë diçka për të na “treguar”, për të na paralajmëruar për diçka. Në këtë rast, mund të na duhet të vizitojmë mjekun tonë.

Në fund ai thekson se: “Çfarëdo që të jenë motivet e qenit tonë çdo herë, është mirë të mos debatojmë me të , nëse për ne është një sjellje e padëshirueshme”. Sepse, për llojin e tij, ajo është normale. Mund të kërkojmë këshillën e një trajneri pozitiv, që të mos na lëpijë dhe njëkohësisht të gjendet një mënyrë e përbashkët komunikimi”.

̽ Zonja Stella Rigaki është e diplomuar në StarDogs School. Ajo punon si një trajnere pozitive, duke ndihmuar kujdestarët të zhvillojnë komunikim më të mirë me miqtë e tyre të mbuluar me qime. E rritur me kafshë, ajo mësoi që në moshë të vogël se janë anëtarë të barabartë të familjes. Dhe kjo është ajo që ai po përpiqet të përcjellë.