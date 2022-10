Projekti 50 milionë USD i Bankës Botërore për rrugët/ Qeveria kërkon shtyrje deri në 2024-n, kursimet shkojnë për Theth-Valbonë!

Qeveria shqiptare ka kërkuar nga Banka Botërore që të bëhet ristrukturim i projektit me vlerë 50 milionë dollarë që ka të bëjë me lidhjen e rrugëve rajonale dhe lokale i miratuar në vitin 2018 dhe me afat mbylljeje në fund të këtij viti. Afati i ri që kanë kërkuar autoritetet shqiptare është mesi i vitit 2024 dhe në këtë kërkesë është argumentuar ecuria e deritanishme e projektit ku mbeten ende të padisbursuara mbi 16 milionë dollarë. Financimi i dhënë për Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe me autoritet zbatues Fondin Shqiptar të Zhvillimit ka për qëllim të përmirësojë aksesin me zonat larg qendrave urbane si një mënyrë për t’i afruar ato me tregjet dhe për të rritur përfitimin ekonomik të tyre.









“Projekti i Lidhjes së Rrugëve Rajonale dhe Lokale të Shqipërisë (P163239) u miratua në 25 Prill 2018, për 50 USD milionë dhe është planifikuar të mbyllet më 31 dhjetor 2022. Ndërkohë që punimet civile dhe shërbimet konsulente kanë përparuar sipas planit, ka disa aktivitete të asistencës teknike (AT) që janë në proces tenderimi dhe nuk do të jenë të përfunduara në datën origjinale të mbylljes. Si i tillë, ky Dokument Ristrukturimi (PSH) propozon një zgjatje 18-mujore të data e mbylljes deri më 30 qershor 2024, për të përfunduar të gjitha aktivitetet e projektit dhe për të siguruar arritjen e objektivave të zhvillimit të projektit (PDO). Kjo do të përbënte zgjatjen e parë të projektit dhe do të çonte periudhën e zbatimit të projektit në pak më shumë se gjashtë vjet. Nuk propozohen ndryshime të tjera” thuhet në dokumentin e publikuar nga Banka.

Objektivi i zhvillimit të projektit në fjalë (PDO) është përmirësimi i aksesit në qendrat e përzgjedhura bujqësore dhe turistike, si dhe forcimi i kapacitetit të bashkive të tyre për të menaxhuar asetet rrugore. Për të arritur këto objektiva, Komponenti 1 financon punimet e rehabilitimit të rrugëve dhe iniciativat për sigurinë rrugore (46.88 milion USD) dhe Komponenti 2 financon kapacitetin aktivitetet e ndërtimit (1 milion USD), ndërsa Komponenti 3 mbështet zbatimin e projektit (2 milion USD).

Banka nënvizon se sa i përket Shtator 2022, projekti ka disbursuar 34 milion USD (68 përqind e totalit), i cili ka financuar rehabilitimin prej rreth 66 km rrugë rajonale dhe lokale, duke tejkaluar objektivin prej 55 km. Projekti tashmë ka arritur treguesit për lidhjen e nëntë qendrave bujqësore dhe turistike dhe reduktimin e kohës së udhëtimit në ato rrugë. Përparimi drejt arritjes së objektivave dhe Progresit të Përgjithshëm të Zbatimit është vlerësuar mesatarisht i kënaqshëm dhe rreziku i përgjithshëm mbetet i moderuar.

“Me kosto më të ulëta se sa pritej për punimet civile, ka një kursim të vlerësuar prej rreth 9.4 milionë dollarë (19 për qind e shumës së kredisë). Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MOFE) dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) kanë rënë dakord t’i përdorin këto kursime për të përfituar edhe 10 km të tjera të rehabilitimit të rrugëve në bashkitë të cilat janë pjesë e projektit. Punimet shtesë do të përzgjidhen duke përdorur kriteret e rëna dakord të përmirësimit të lidhjes rajonale dhe aksesit në zona të rëndësishme të vendit me potencial ekonomik, bujqësor dhe kulturor/turistik. Parashikohet që punimet shtesë të sigurojnë dhe përmirësojnë aksesin rrugor në tre qendra të tjera bujqësore dhe turistike. Për shembull, punimet shtesë që do të realizohen – rreth 30 km në total — do të lidhin Valbonën dhe Thethin (të dyja qendrat e rëndësishme turistike) dhe do të sigurojë lidhje më të mirë për 10 fshatra të tjerë në veri të Shqipërisë “thuhet në dokument./monitor