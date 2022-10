Bob Dylan i bën homazhe të ndjerit Jerry Lee Lewis – Shikoni videon

Bob Dylan i bëri homazhe të ndjerit Jerry Lee Lewis gjatë koncertit të tij në Nottingham, duke luajtur hitin e Lewis të vitit 1970 “I Can’t Seem to Say Goodbye”.









Pas një sërë njoftimesh të parakohshme për vdekjen e 87-vjeçarit që qarkulluan javën e kaluar, vdekja e Lewis u konfirmua zyrtarisht mëngjesin e së premtes.

“Judith, gruaja e tij e shtatë, ishte pranë tij kur ai vdiq”, shkroi përfaqësuesi i tij Zach Farnum në një deklaratë. “Ai i tha asaj, në momentet e tij të fundit, se ai e mirëpriti të ardhmen dhe se nuk kishte frikë”.

Po atë ditë, Dylan ndaloi shfaqjen e tij në Angli për të nderuar, duke u thënë fansave të tij që ndiqnin koncertin në Motorpoint Arena: “Nuk e di sa prej jush e dini, por Jerry Lee është zhdukur. Ne do të luajmë këtë këngë, një prej tij. Jerry Lee do të jetojë përgjithmonë – ne të gjithë e dimë këtë”, ndërsa ai vazhdoi me një interpretim emocionues të “I Can’t Seem To Say Goodbye”.

Në një intervistë të vitit 1969 me Rolling Stone, Dylan iu referua kohës që kaloi me Lewis duke punuar në të njëjtën studio. Lewis nga ana e tij ka mbuluar këngën “Rita May” nga Dylan.