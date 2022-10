FOTO/ “Tani se kam më nonushen time!”- Reperi shqiptar humb nënën, bën dedikimin prekës: Shpresoj të kesh qenë krenare për mua

Reperi i njohur, MatoLale ka bërë me dije se ka humbur nënën.









Reperi ka ndarë një fotografi me të ndjerën, krahas së cilës ka shkruar dhe disa fjalë prekëse.

“Asnji sprove nuk eshte e barabarte me ate kur Zoti vendos me te marr nenen. Tani se kam me nonushen time qe qante per cdo hidherim timin dhe u gezonte me shum se un per cdo gezim timin. Jam bo pishman qe ste kam dhe njeher afer meje ti puthja kembet der sa tme shkoje. Per ty kam bere shum gjera dhe prej teje skam bere shum te tjera. Shpresoj tkesh qen krenare per mu sic isha un per ty. Te dua pergjithmon dhe me fal per t’gjitha dhe njehere te fundit”, shkruan reperi.