Paul Pogba do ta humbasë mbrojtjen e Francës në Kupën e Botës në Katar

Shpresat e Paul Pogba për të qenë i aftë për Kupën e Botës kanë mbaruar pasi agjenti i tij konfirmoi se ai do të humbiste turneun në Katar si rezultat i dëmtimit të fundit të dëmtimit. Mesfushori francez do të mungojë edhe për tre javë të tjera për shkak të një problemi në kofshë të pësuar në stërvitje, sipas L’Équipe. Agjenti i Pogba, Rafaela Pimenta, më vonë tha se problemi do ta mbante atë jashtë turneut në goditjen e fundit ndaj Francës, e cila tashmë ka humbur N’Golo Kante për shkak të lëndimit.









“Paul do të donte të rifillonte sa më shpejt të jetë e mundur, por ai duhet të jetë i durueshëm, të punojë shumë në këto momente të vështira dhe të japë më të mirën nga vetja që të kthehet në fushë për tifozët dhe ekipin e tij sa më shpejt të jetë e mundur”, tha Pimenta për Telefoot.

Trajneri i Francës, Didier Deschamps, kishte thënë se ai do të zgjedhë vetëm lojtarët që janë të gatshëm për ndeshjen e tyre hapëse të Kupës së Botës me Australinë më 22 nëntor.

Shanset e Pogba për të bërë skuadër kishin qenë të varura nga një fije, por zhvillimi i fundit konfirmon se ai patjetër do të humbasë garën e tij me kohën. Raportet e afërta me yllin e Juventusit thanë se 29-vjeçari pësoi një dëmtim të ri ndërsa po rehabilitohej për një problem ekzistues në gju, që do të thotë se ai nuk ka luajtur një lojë konkurruese për Juventusin që nga ribashkimi me klubin në verë. Pogba kishte qenë jashtë fushës për gati dy muaj pasi iu nënshtrua një operacioni në gjurin e tij të djathtë në shtator. Kirurgu që kreu operacionin e Pogba thuhet se zbuloi se ai dhe mjekët kishin rënë dakord për një kohë rikuperimi ‘të nevojshme’ prej tetë javësh përpara se francezi të mund të kthehej në stërvitjen e ekipit të parë.

Ende shpresohej se ai do të shërohej në kohë për fillimin e turneut më 20 nëntor. Deschamps e kishte paralajmëruar më parë Pogban, i cili u kthye në Juventus pas një largimi të ashpër nga Manchester United, se ai do të zgjidhte mesfushorin vetëm nëse ai ishte plotësisht në formë. “Ai nuk do të vijë vetëm sepse është një “kornizë”, tha menaxheri francez në shtator. “Nëse ai nuk ka luajtur më parë dhe nuk është në top formë, është e kotë. Ai vetë nuk e dëshiron atë.