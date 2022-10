Shakira: E mërzitur nga indiferenca e Pique, nuk i intereson babai i saj i sëmurë

E ndërsa Pique gëzon shoqërinë e partneres së tij të re, fatkeqësitë në jetën e Shakirës vijnë njëra pas tjetrës.









Pas ndarjes me futbollistin dhe akuzave për mashtrim tatimor, ylli kolumbian përballet me një vështirësi të re familjare. Së fundmi, babai i saj, William Mebarak Chadid, u shtrua në një klinikë në Barcelonë me shëndetin e tij në rrezik.

Prindërit e yllit të muzikës, e veçanërisht nëna e saj, kanë thënë se me Pique -n janë ende “familjarë”, pasi përveç lidhjes së tyre shumëvjeçare, të dy kanë pasur edhe dy fëmijë. Mirëpo, Pique nuk duket të jetë veçanërisht i shqetësuar për shëndetin e gjyshit të fëmijëve të tij dhe kjo është një tjetër “goditje” për Shakirën.

Sipas emisionit të TeleCinco “El programa de Ana Rosa”, futbollistja nuk e ka vizituar babain e saj në spital dhe kjo është diçka që nuk e priste të ndodhte.

Këtë e ka bërë të ditur gazetarja Adriana Doronsor, e cila citon burime pranë këngëtares.

“Shakira është shumë e mërzitur që Pique nuk erdhi ta takonte dhe që nuk e pyeti për shëndetin e tij. Ajo donte ta bënte të qartë se Pique nuk e ka vizituar babanë e saj apo nuk e ka pyetur për shëndetin e tij”, ka thënë gazetari për Marca.